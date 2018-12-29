Mulheres dominam lista dos melhores na cultura em 2018 feita pelo C2

A força e a resistência das mulheres marcaram o ano 2018. Elas dominaram o cenário cultural no Brasil e no mundo, dominando as listas de melhores álbuns e protagonizando as melhores séries e filmes. Alguns exemplos são Elza Soares no álbum Deus é Mulher, Iza em Dona de Mim, as mulheres de vermelho de The Handmaids Tale, e a tecelã do romance Entre as Mãos, de Juliana Leite. Mulheres que resistem, apesar de todo movimento contrário.

Na música, Iza foi o fenômeno do ano. Se em 2017 ela já começou a trilhar sua ascensão com Pesadão, em 2018, com o lançamento de Dona de Mim, ela estourou em todo o país com hits como Ginga e seus clipes receberam milhões de views.

Uma das séries mais comentadas neste ano foi (novamente) Handmaid's Tale, que quase literalmente bombou em sua segunda temporada. Inspirado no livro de Margaret Atwood, que anunciou no mês passado uma sequência, a série promete fortes emoções em 2019 e deve continuar por um bom tempo atraindo a atenção.

Entre os filmes mais conceituados de 2018 está Nasce Uma Estrela, com Bradley Cooper (que também dirige) e Lady Gaga, em sua primeira vez como protagonista. A nova versão da obra que fez muita gente chorar nos cinemas é uma das favoritas ao Oscar em 2019.

Na literatura, um dos livros mais elogiados é Sol Na Cabeça, do novato Geovani Martins. Os treze contos sobre a rotina da periferia da obra lançada pela editora Companhia das Letras já foi vendido para nove países e vai virar filme.

Confira a nossa lista quase completa com os melhores de 2018, que prometem permanecer nos holofotes em 2019.

MÚSICA

VOADOR

André Prando

Prando é o nome da vez na música capixaba. A autenticidade e a reunião das diversas influências do músico se fazem presentes em Voador, um mix de MPB, rock e muita psicodelia. Não à toa o disco ganhou distribuição da gigante Sony Music e promete levar o músico para mares nunca antes navegados por ele.

LAPSO

Menores Atos

O trio carioca mostra sua constante evolução no sucessor do já excelente Animalia. Quatro anos mais velho, Lapso é mais lento, pesado, cheio de camadas; o disco tem ótimas letras e melodias ainda melhores. Um dos mais bem guardados segredos do underground brasileiro, pronto para ser descoberto.

WHAT A TIME DO BE ALIVE

Superchunk

O 11º disco de estúdio do Superchunk mostra o caminho seguido pela banda de Chapel Hill nos últimos trabalhos. Os experimentos da fase Come Pick Me Up ficaram cada vez mais pra trás e o disco mostra a lenda indie (de independente mesmo) cheia de sarcasmo punk nas letras e na sonoridade. Um discaço.

DONA DE MIM

Iza

Com seu disco de estreia, Iza conquistou o grande público e os críticos, tanto que seu disco foi indicado a Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa no Grammy Latino. Nada mal para uma estreante.

DEUS É MULHER

Elza Soares

Mesmo depois de tanto tempo de carreira, Elza Soares continua surpreendendo. São canções fortes como Credo e O Que Se Cala, que falam sobre empoderamento e a sexualidade feminina.

AMAR É PARA OS FORTES

Marcelo D2

D2 continua se reinventando e propondo projetos ousados como esse seu décimo álbum. O disco é uma obra transmídia por também ser um filme roteirizado, produzido e dirigido pelo próprio.

DIRTY COMPUTER

Janelle Monáe

Janelle fala sobre libertação sexual em seu terceiro álbum da carreira. Visto como um disco mais pessoal da cantora, ela invoca o girl power em canções como Pynk, que ganhou um clipe exaltando o órgão genital da mulher.

SÉRIES

HANDMAIDS TALE

Hulu

Depois de uma primeira temporada muito elogiada, a segunda chegou um pouco morna, mas ao longo dos capítulos voltou a impressionar. O segundo ano da série baseada no livro O Conto da Aia é cruel, e o ultimo episódio traz um desfecho de tirar o fôlego.

O MUNDO SOMBRIO DE SABRINA

Netflix

Esqueça a historinha contada em Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Bem mais sombria que a série original, como o próprio nome diz, a série da Netflix traz a famosa bruxinha adolescente dividida entre sua vida humana e a vida de feiticeira, numa versão quase gótica. Kiernan Shipka (de Mad Men) manda bem como a protagonista e o roteiro prende a atenção até o último episódio.

THE GOOD PLACE

Netflix

O grande lance de The Good Place é que ela é uma série na qual tudo pode acontecer. A terceira temporada, lançada este ano, quebra mais uma vez todas as regras pré-estabelecidas. Se você acha que sabe o que vai acontecer, você provavelmente está errado.

A MALDIÇÃO DA RESIDÊNCIA HILL

Netflix

A série criada por Mike Flanegan para a Netflix é um terror da melhor qualidade. Suspense, dramas pessoais, bons sustos e vários fantasmas (vários mesmo!) espalhados por cada canto da mansão que dá título ao programa. Mesmo não baseada na obra de Stephen King, bebe diretamente na fonte.

O MÉTODO KOMINSKY

Netflix

Uma das séries favoritas ao Globo de Ouro de 2019 tem como protagonistas Michael Douglas e Alan Arkin. Um ator que agora é professor de Hollywood e seu agente mostram as alegrias e tristezas da velhice ser perder o humor.

FILMES

NASCE UMA ESTRELA

Bradley Cooper

O filme da Lady Gaga é arrebatador. Bradley Cooper brilha tanto na direção quanto em cena, nas quais toca e atua como um músico às voltas com a dependência química. Lady Gaga também dá um show. Quer ver um filme musical que valha a pena? Deixe Bohemian Rhapsody de lado e invista seu tempo em Nasce Uma Estrela.

VINGADORES: GUERRA INFINITA

Joe e Anthony Russo

Com aquele estalo de dedos, Thanos transformou o terceiro Vingadores é um filme evento daqueles sobre o qual só vamos parar de falar quando a continuação chegar, em abril do ano que vem. O filme mistura a fórmula Marvel a uma forte carga emocional.

UM LUGAR SILENCIOSO

John Krasinski

O filme chegou quietinho (com o perdão do trocadilho) e se tornou um dos melhores do ano. O terror com boas doses de ficção científica tem ótima direção e carregou filmes ruins, como o recém-lançado Bird Box, na esteira do seu sucesso.

O filme "Roma" Crédito: Netflix/Divulgação

ROMA

Alfonso Cuarón

Roma é uma pequena obra-prima, um épico da vida real. Cuarón filma a rotina de uma empregada doméstica mexicana com a maestria de quem sabe o que faz.

A FORMA DA ÁGUA

Guillermo Del Toro

O vencedor do Oscar de Melhor Filme dividiu opiniões, mas é um filme encantador. O conto de fadas sombrio mostra os monstros de Del Toro mais domados, mas ainda assim capazes de emocionar.

LIVROS

O livro "Como a Democracia Chega ao Fim" de David Runciman Crédito: Editora Todavia/Divulgação

COMO A DEMOCRACIA CHEGA AO FIM

David Runciman

Professor de política na Universidade de Cambridge, David Runciman faz um estudo de como o autoritarismo pode ameaçar a ascensão democrática das últimas décadas. O autor não levanta bandeiras de direita ou esquerda e analisa cada caso e onde a democracia tem sido enfraquecida e possíveis cenários.

O SOL NA CABEÇA

Giovani Martins

O livro de contos do novato Giovani traz cenas da infância e a adolescência de moradores de favelas. O escritor carioca mostra o realismo na periferia com gírias e expressões populares sem ser clichê, mostrando total domínio da linguagem.

ENTRE AS MÃOS

Juliana Leite

Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2018 e m dos ganhadores do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, o romance de Juliana conta a história de Magdalena, uma tecelã, uma protagonista símbolo das violências cometidas contra as mulheres.

O PAI DA MENINA MORTA

Tiago Ferro

O livro de estreia de Tiago surgiu a partir da morte de sua filha de oito anos por H1N1, em 2016. Tomando sua dor como experiência, o autor escreveu a autoficção fragmentada que fala sobre luto mas também sobre memória, questionamentos, humor e sexualidade.

MAIOR QUE O MUNDO

Reinaldo Moraes

O autor paulistano conta a história de Kabeto, o escritor de um sucesso só que passa por um bloqueio criativo para produção de seu novo livro. A partir daí ele passa a frequentar seus bares preferidos e aos poucos se revela ao leitor. Na mesma pegada do Pornopopeia.

GAMES

RED DEAD REDEMPTION 2

Rockstar Games

Muitos perguntam: qual o objetivo desse jogo? Não há objetivo definido. A aguardada continuação do jogo de 2010 é um deleite do início ao fim com a jornada dos últimos bandidos do Velho Oeste. Com um mundo gigante, personagens carismáticos e boas histórias, o jogo faz valer cada minuto sentado no sofá.

GOD OF WAR

Santa Monica Studios

God of War percebeu que teria que se reinventar. Sai o beatem up em sidescroller e entra um sistema de câmera livre e uma jogabilidade mais lenta, influenciada por The Last of Us. Sai também a mitologia grega e entra a nórdica. Tudo é diferente, e isso fez toda a diferença. Um jogaço.

SPIDER-MAN

Insomniac Games

O exclusivo para o PS4 pega o melhor do Cabeça de Teia e leva para os consoles. O jogo te dá liberdade para explorar Nova York balançando pelos ares. Além da jogabilidade excelente, tem ótima história e faz com que o jogador se sinta dentro do universo do personagem.

FORTNITE

Epic Games

Fortnite foi lançado como acesso antecipado em 2017, mas seu sucesso veio mesmo em 2018. Disponível para consoles, computador e mobiles, o game pode ser jogado tanto de forma cooperativa quanto num divertido salve-se quem puder. Quase 130 milhões de jogadores estão cadastrados.

DEAD CELLS

Motion Twin