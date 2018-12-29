Mulheres dominam lista dos melhores na cultura em 2018 feita pelo C2

A força e a resistência das mulheres marcaram o ano 2018. Elas dominaram o cenário cultural no Brasil e no mundo, dominando as listas de melhores álbuns e protagonizando as melhores séries e filmes. Alguns exemplos são Elza Soares no álbum Deus é Mulher, Iza em Dona de Mim, as mulheres de vermelho de The Handmaids Tale, e a tecelã do romance Entre as Mãos, de Juliana Leite. Mulheres que resistem, apesar de todo movimento contrário.
Na música, Iza foi o fenômeno do ano. Se em 2017 ela já começou a trilhar sua ascensão com Pesadão, em 2018, com o lançamento de Dona de Mim, ela estourou em todo o país com hits como Ginga e seus clipes receberam milhões de views.
Uma das séries mais comentadas neste ano foi (novamente) Handmaid's Tale, que quase literalmente bombou em sua segunda temporada. Inspirado no livro de Margaret Atwood, que anunciou no mês passado uma sequência, a série promete fortes emoções em 2019 e deve continuar por um bom tempo atraindo a atenção.
Entre os filmes mais conceituados de 2018 está Nasce Uma Estrela, com Bradley Cooper (que também dirige) e Lady Gaga, em sua primeira vez como protagonista. A nova versão da obra que fez muita gente chorar nos cinemas é uma das favoritas ao Oscar em 2019.
Na literatura, um dos livros mais elogiados é Sol Na Cabeça, do novato Geovani Martins. Os treze contos sobre a rotina da periferia da obra lançada pela editora Companhia das Letras já foi vendido para nove países e vai virar filme.
Confira a nossa lista quase completa com os melhores de 2018, que prometem permanecer nos holofotes em 2019.
MÚSICA
VOADOR
André Prando
Prando é o nome da vez na música capixaba. A autenticidade e a reunião das diversas influências do músico se fazem presentes em Voador, um mix de MPB, rock e muita psicodelia. Não à toa o disco ganhou distribuição da gigante Sony Music e promete levar o músico para mares nunca antes navegados por ele.
LAPSO
Menores Atos
O trio carioca mostra sua constante evolução no sucessor do já excelente Animalia. Quatro anos mais velho, Lapso é mais lento, pesado, cheio de camadas; o disco tem ótimas letras e melodias ainda melhores. Um dos mais bem guardados segredos do underground brasileiro, pronto para ser descoberto.
WHAT A TIME DO BE ALIVE
Superchunk
O 11º disco de estúdio do Superchunk mostra o caminho seguido pela banda de Chapel Hill nos últimos trabalhos. Os experimentos da fase Come Pick Me Up ficaram cada vez mais pra trás e o disco mostra a lenda indie (de independente mesmo) cheia de sarcasmo punk nas letras e na sonoridade. Um discaço.
DONA DE MIM
Iza
Com seu disco de estreia, Iza conquistou o grande público e os críticos, tanto que seu disco foi indicado a Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa no Grammy Latino. Nada mal para uma estreante.
DEUS É MULHER
Elza Soares
Mesmo depois de tanto tempo de carreira, Elza Soares continua surpreendendo. São canções fortes como Credo e O Que Se Cala, que falam sobre empoderamento e a sexualidade feminina.
AMAR É PARA OS FORTES
Marcelo D2
D2 continua se reinventando e propondo projetos ousados como esse seu décimo álbum. O disco é uma obra transmídia por também ser um filme roteirizado, produzido e dirigido pelo próprio.
DIRTY COMPUTER
Janelle Monáe
Janelle fala sobre libertação sexual em seu terceiro álbum da carreira. Visto como um disco mais pessoal da cantora, ela invoca o girl power em canções como Pynk, que ganhou um clipe exaltando o órgão genital da mulher.
SÉRIES
HANDMAIDS TALE
Hulu
Depois de uma primeira temporada muito elogiada, a segunda chegou um pouco morna, mas ao longo dos capítulos voltou a impressionar. O segundo ano da série baseada no livro O Conto da Aia é cruel, e o ultimo episódio traz um desfecho de tirar o fôlego.
O MUNDO SOMBRIO DE SABRINA
Netflix
Esqueça a historinha contada em Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Bem mais sombria que a série original, como o próprio nome diz, a série da Netflix traz a famosa bruxinha adolescente dividida entre sua vida humana e a vida de feiticeira, numa versão quase gótica. Kiernan Shipka (de Mad Men) manda bem como a protagonista e o roteiro prende a atenção até o último episódio.
THE GOOD PLACE
Netflix
O grande lance de The Good Place é que ela é uma série na qual tudo pode acontecer. A terceira temporada, lançada este ano, quebra mais uma vez todas as regras pré-estabelecidas. Se você acha que sabe o que vai acontecer, você provavelmente está errado.
A MALDIÇÃO DA RESIDÊNCIA HILL
Netflix
A série criada por Mike Flanegan para a Netflix é um terror da melhor qualidade. Suspense, dramas pessoais, bons sustos e vários fantasmas (vários mesmo!) espalhados por cada canto da mansão que dá título ao programa. Mesmo não baseada na obra de Stephen King, bebe diretamente na fonte.
O MÉTODO KOMINSKY
Netflix
Uma das séries favoritas ao Globo de Ouro de 2019 tem como protagonistas Michael Douglas e Alan Arkin. Um ator que agora é professor de Hollywood e seu agente mostram as alegrias e tristezas da velhice ser perder o humor.
FILMES
NASCE UMA ESTRELA
Bradley Cooper
O filme da Lady Gaga é arrebatador. Bradley Cooper brilha tanto na direção quanto em cena, nas quais toca e atua como um músico às voltas com a dependência química. Lady Gaga também dá um show. Quer ver um filme musical que valha a pena? Deixe Bohemian Rhapsody de lado e invista seu tempo em Nasce Uma Estrela.
VINGADORES: GUERRA INFINITA
Joe e Anthony Russo
Com aquele estalo de dedos, Thanos transformou o terceiro Vingadores é um filme evento daqueles sobre o qual só vamos parar de falar quando a continuação chegar, em abril do ano que vem. O filme mistura a fórmula Marvel a uma forte carga emocional.
UM LUGAR SILENCIOSO
John Krasinski
O filme chegou quietinho (com o perdão do trocadilho) e se tornou um dos melhores do ano. O terror com boas doses de ficção científica tem ótima direção e carregou filmes ruins, como o recém-lançado Bird Box, na esteira do seu sucesso.
ROMA
Alfonso Cuarón
Roma é uma pequena obra-prima, um épico da vida real. Cuarón filma a rotina de uma empregada doméstica mexicana com a maestria de quem sabe o que faz.
A FORMA DA ÁGUA
Guillermo Del Toro
O vencedor do Oscar de Melhor Filme dividiu opiniões, mas é um filme encantador. O conto de fadas sombrio mostra os monstros de Del Toro mais domados, mas ainda assim capazes de emocionar.
LIVROS
COMO A DEMOCRACIA CHEGA AO FIM
David Runciman
Professor de política na Universidade de Cambridge, David Runciman faz um estudo de como o autoritarismo pode ameaçar a ascensão democrática das últimas décadas. O autor não levanta bandeiras de direita ou esquerda e analisa cada caso e onde a democracia tem sido enfraquecida e possíveis cenários.
O SOL NA CABEÇA
Giovani Martins
O livro de contos do novato Giovani traz cenas da infância e a adolescência de moradores de favelas. O escritor carioca mostra o realismo na periferia com gírias e expressões populares sem ser clichê, mostrando total domínio da linguagem.
ENTRE AS MÃOS
Juliana Leite
Vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2018 e m dos ganhadores do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, o romance de Juliana conta a história de Magdalena, uma tecelã, uma protagonista símbolo das violências cometidas contra as mulheres.
O PAI DA MENINA MORTA
Tiago Ferro
O livro de estreia de Tiago surgiu a partir da morte de sua filha de oito anos por H1N1, em 2016. Tomando sua dor como experiência, o autor escreveu a autoficção fragmentada que fala sobre luto mas também sobre memória, questionamentos, humor e sexualidade.
MAIOR QUE O MUNDO
Reinaldo Moraes
O autor paulistano conta a história de Kabeto, o escritor de um sucesso só que passa por um bloqueio criativo para produção de seu novo livro. A partir daí ele passa a frequentar seus bares preferidos e aos poucos se revela ao leitor. Na mesma pegada do Pornopopeia.
GAMES
RED DEAD REDEMPTION 2
Rockstar Games
Muitos perguntam: qual o objetivo desse jogo? Não há objetivo definido. A aguardada continuação do jogo de 2010 é um deleite do início ao fim com a jornada dos últimos bandidos do Velho Oeste. Com um mundo gigante, personagens carismáticos e boas histórias, o jogo faz valer cada minuto sentado no sofá.
GOD OF WAR
Santa Monica Studios
God of War percebeu que teria que se reinventar. Sai o beatem up em sidescroller e entra um sistema de câmera livre e uma jogabilidade mais lenta, influenciada por The Last of Us. Sai também a mitologia grega e entra a nórdica. Tudo é diferente, e isso fez toda a diferença. Um jogaço.
SPIDER-MAN
Insomniac Games
O exclusivo para o PS4 pega o melhor do Cabeça de Teia e leva para os consoles. O jogo te dá liberdade para explorar Nova York balançando pelos ares. Além da jogabilidade excelente, tem ótima história e faz com que o jogador se sinta dentro do universo do personagem.
FORTNITE
Epic Games
Fortnite foi lançado como acesso antecipado em 2017, mas seu sucesso veio mesmo em 2018. Disponível para consoles, computador e mobiles, o game pode ser jogado tanto de forma cooperativa quanto num divertido salve-se quem puder. Quase 130 milhões de jogadores estão cadastrados.
DEAD CELLS
Motion Twin
Destaque independente do ano, Dead Cells segue o estilo metroidvania, com muita exploração e ação. Como o nome diz, o jogador controla células controlam um prisioneiro morto. A jornada não é fácil, há muito tentativa e erro, mas o final é recompensador.