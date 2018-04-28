MPB encontra o pop na voz da capixaba Anna Cintia

Nascida em São Roque do Canaã, mas moradora da Grande Vitória desde bem nova, Anna Cintia representa o sonho de muitos. Com experiência de quase 15 anos na música, a cantora se prepara para lançar seu primeiro EP, Te Fazer Feliz, com show gratuito marcado para hoje, no Teatro Municipal de Vila Velha.
Gravada de maneira independente, a mídia traz quatro faixas que reforçam a identidade de Anna, que circula facilmente entre a MPB e o pop. Aos 28 anos, a cantora conta que começou a carreira aos 15, se apresentando na igreja, de maneira quase intuitiva.
Com o passar dos anos, aquilo foi amadurecendo. Por volta dos 20, dois amigos que tocavam comigo começaram a se apresentar em barzinhos e fui junto. Passamos a fazer outras festas, casamentos..., relata Anna.
Com o hábito de escrever desenvolvido desde bem nova, Anna Cintia foi estimulada por amigos e outras pessoas próximas a colocar melodias e transformar os escritos em canções.
Há cerca de três anos, chegou a integrar o grupo vocal Mucane. Pouco tempo depois, ingressou na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), onde estudou canto popular durante um ano.
Encaro tudo isso como crescimento, como se eu estivesse subindo uma escada, um degrau de cada vez. Percebo que cresci aos poucos, pondera a cantora, que tem como referências Ana Carolina, Maria Gadu e Maria Bethânia.
Ao longo da trajetória, surgiram parceiros, músicas de outros compositores e o incentivo para registrar seu trabalho em estúdio. Com voz doce e empostada, Anna Cintia não esconde a sensação de realização ao falar de seu primeiro registro musical.
Olho para trás e vejo que cada passo valeu a pena. Sonhei muito com isso, lutei muito com recursos próprios, quis muito fazer esse EP. Com muita persistência, trombei com as pessoas certas nos momentos certos até essa conquista, comemora.
Futuro
O lançamento do EP vem junto com o lançamento do videoclipe da faixa-título. O vídeo foi gravado na Barra do Jucu, em Vila Velha, sob direção de Dudu Gonçalves.
Depois disso, quero mergulhar de cabeça na minha carreira, porque sei que um CD é um cartão de visitas para um cantor. Tenho o objetivo de ser conhecida no Estado, sou daqui e respeito minhas raízes, mas também penso em seguir carreira fora do Espírito Santo, planeja Anna.
Prestigie
Te Fazer Feliz: Anna Cintia. Independente, 4 faixas. Quanto: R$ 10. Em breve, disponível em todas as plataformas de streaming.
Lançamento: sábado (28), às 20h, no Teatro Municipal de Vila Velha. Praça Duque de Caxias, s/n, Centro. Entrada gratuita. Informações: (27) 3388-4217.