MPB encontra o pop na voz da capixaba Anna Cintia

Nascida em São Roque do Canaã, mas moradora da Grande Vitória desde bem nova, Anna Cintia representa o sonho de muitos. Com experiência de quase 15 anos na música, a cantora se prepara para lançar seu primeiro EP, Te Fazer Feliz, com show gratuito marcado para hoje, no Teatro Municipal de Vila Velha.

Gravada de maneira independente, a mídia traz quatro faixas que reforçam a identidade de Anna, que circula facilmente entre a MPB e o pop. Aos 28 anos, a cantora conta que começou a carreira aos 15, se apresentando na igreja, de maneira quase intuitiva.

Com o passar dos anos, aquilo foi amadurecendo. Por volta dos 20, dois amigos que tocavam comigo começaram a se apresentar em barzinhos e fui junto. Passamos a fazer outras festas, casamentos..., relata Anna.

Com o hábito de escrever desenvolvido desde bem nova, Anna Cintia foi estimulada por amigos e outras pessoas próximas a colocar melodias e transformar os escritos em canções.

Há cerca de três anos, chegou a integrar o grupo vocal Mucane. Pouco tempo depois, ingressou na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), onde estudou canto popular durante um ano.

Encaro tudo isso como crescimento, como se eu estivesse subindo uma escada, um degrau de cada vez. Percebo que cresci aos poucos, pondera a cantora, que tem como referências Ana Carolina, Maria Gadu e Maria Bethânia.

Ao longo da trajetória, surgiram parceiros, músicas de outros compositores e o incentivo para registrar seu trabalho em estúdio. Com voz doce e empostada, Anna Cintia não esconde a sensação de realização ao falar de seu primeiro registro musical.

Olho para trás e vejo que cada passo valeu a pena. Sonhei muito com isso, lutei muito com recursos próprios, quis muito fazer esse EP. Com muita persistência, trombei com as pessoas certas nos momentos certos até essa conquista, comemora.

Futuro

O lançamento do EP vem junto com o lançamento do videoclipe da faixa-título. O vídeo foi gravado na Barra do Jucu, em Vila Velha, sob direção de Dudu Gonçalves.

Depois disso, quero mergulhar de cabeça na minha carreira, porque sei que um CD é um cartão de visitas para um cantor. Tenho o objetivo de ser conhecida no Estado, sou daqui e respeito minhas raízes, mas também penso em seguir carreira fora do Espírito Santo, planeja Anna.

Prestigie

Te Fazer Feliz: Anna Cintia. Independente, 4 faixas. Quanto: R$ 10. Em breve, disponível em todas as plataformas de streaming.