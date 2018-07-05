MPB com tempero Uruguaio: Tamy faz show em Vitória

De volta ao Brasil por uma curta temporada, a cantora capixaba Tamy faz três shows no país, em Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. Radicada em Montevidéu, Uruguai há seis anos, Tamy sobe ao palco do Centro Cultural Sesc Glória no dia 5 de julho para apresentar as canções de seu recente álbum Parador Neptunia e sucessos que marcaram sua trajetória, que teve início nos anos 2000.
Lancei o álbum em Vitória no ano passado e foi superbom. Agora estou dando continuidade a esse trabalho. Como não é o lançamento, nesse show eu tenho mais liberdade de tirar algumas músicas e colocar coisas novas, fazer novas versões, adianta.
Tamy convidou para essa apresentação única duas cantoras que representam diferentes gerações da música capixaba: Dani Moraes, cantora, compositora e instrumentista que já participou de relevantes bandas capixabas, e Gavi, um dos novos nomes da música local que traz a black music como maior referência.
Eu e Dani já tocamos juntas e ela vai tocar comigo as músicas antigas do show. A Gavi eu conheci por um vídeo que alguém me mostrou e lembrei muito de mim quando estava começando. Achei interessante, como se fosse um reflexo do que está surgindo, e ela é muito boa. Vamos tocar uma música dela e é como se eu estivesse apresentando pra essa galera que me curte, tipo olha quem esta vindo aí, diz Tamy.
INFLUÊNCIAS
Depois de quatro anos sem gravar um álbum novo, em 2017 Tamy lançou Parador Neptunia, o primeiro disco gravado depois de sua mudança para o Uruguai. No disco, a cantora alterna entre o espanhol e o português e mistura todas as suas referências musicais latinas. A influência de sua nova casa é sentida no álbum pela presença do candombe, um ritmo afro-uruguaio.
Trouxe para o disco toda vivência de chegar em um outro país e vivenciar seu folclore e outras conexões. Me relaciono com a galera do candombe de lá, e a gente acaba pegando os cacoetes do lugar, pondera Tamy, que, durante a produção do disco se dividiu entre Vitória, onde o disco foi produzido, Uruguai, onde gravou as vozes e o Rio de Janeiro.
COMPOSIÇÕES
O álbum foi produzido por Rodolfo Simor e mixado pelo premiado Mario Caldato Jr, que já trabalhou com nomes como Beastie Boys, Jack Johnson e Marisa Monte. Em espanhol, Tamy gravou músicas criadas por artistas uruguaios mas também se aventurou a compôr na nova língua.
Foi gostoso, mas preciso fazer mais isso. Não tive dificuldade porque é bem parecido com o jeito de fazer música em português. Mas fiquei muito animada em poder cantar em espanhol músicas dos autores de lá pela novidade da melodia e da célula rítmica do candombe, explica.
Além de trazer pitadas uruguaias para a música brasileira, Tamy também leva um pouco do Brasil para o Uruguai com o seu projeto Tamy Invita, com artistas brasileiros e uruguaios convidados pela cantora para compartilharem o palco em Montevidéu.
No show em Vitória ela promete promover mais uma essa musicalidade sem fronteiras. O candombe que eu canto não é puramente uruguaio porque não sou de lá. Uso elementos, mas não é o ritmo na sua essência. É algo mais polido. Eu faço um som que na verdade é uma mistura de tudo isso.
Tamy no Sesc Glória
Quando: 5 de julho, às 20h.
Onde: Centro Cultural Sesc Glória: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Ingressos: R$ 10. À venda na bilheteria do Sesc Glória.
Informações: (27) 3232-4750