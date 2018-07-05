MPB com tempero Uruguaio: Tamy faz show em Vitória

De volta ao Brasil por uma curta temporada, a cantora capixaba Tamy faz três shows no país, em Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo. Radicada em Montevidéu, Uruguai há seis anos, Tamy sobe ao palco do Centro Cultural Sesc Glória no dia 5 de julho para apresentar as canções de seu recente álbum Parador Neptunia e sucessos que marcaram sua trajetória, que teve início nos anos 2000.

Lancei o álbum em Vitória no ano passado e foi superbom. Agora estou dando continuidade a esse trabalho. Como não é o lançamento, nesse show eu tenho mais liberdade de tirar algumas músicas e colocar coisas novas, fazer novas versões, adianta.

Tamy convidou para essa apresentação única duas cantoras que representam diferentes gerações da música capixaba: Dani Moraes, cantora, compositora e instrumentista que já participou de relevantes bandas capixabas, e Gavi, um dos novos nomes da música local que traz a black music como maior referência.

Eu e Dani já tocamos juntas e ela vai tocar comigo as músicas antigas do show. A Gavi eu conheci por um vídeo que alguém me mostrou e lembrei muito de mim quando estava começando. Achei interessante, como se fosse um reflexo do que está surgindo, e ela é muito boa. Vamos tocar uma música dela e é como se eu estivesse apresentando pra essa galera que me curte, tipo olha quem esta vindo aí, diz Tamy.

INFLUÊNCIAS

Depois de quatro anos sem gravar um álbum novo, em 2017 Tamy lançou Parador Neptunia, o primeiro disco gravado depois de sua mudança para o Uruguai. No disco, a cantora alterna entre o espanhol e o português e mistura todas as suas referências musicais latinas. A influência de sua nova casa é sentida no álbum pela presença do candombe, um ritmo afro-uruguaio.

Trouxe para o disco toda vivência de chegar em um outro país e vivenciar seu folclore e outras conexões. Me relaciono com a galera do candombe de lá, e a gente acaba pegando os cacoetes do lugar, pondera Tamy, que, durante a produção do disco se dividiu entre Vitória, onde o disco foi produzido, Uruguai, onde gravou as vozes e o Rio de Janeiro.

COMPOSIÇÕES

O álbum foi produzido por Rodolfo Simor e mixado pelo premiado Mario Caldato Jr, que já trabalhou com nomes como Beastie Boys, Jack Johnson e Marisa Monte. Em espanhol, Tamy gravou músicas criadas por artistas uruguaios mas também se aventurou a compôr na nova língua.

Foi gostoso, mas preciso fazer mais isso. Não tive dificuldade porque é bem parecido com o jeito de fazer música em português. Mas fiquei muito animada em poder cantar em espanhol músicas dos autores de lá pela novidade da melodia e da célula rítmica do candombe, explica.

Além de trazer pitadas uruguaias para a música brasileira, Tamy também leva um pouco do Brasil para o Uruguai com o seu projeto Tamy Invita, com artistas brasileiros e uruguaios convidados pela cantora para compartilharem o palco em Montevidéu.

No show em Vitória ela promete promover mais uma essa musicalidade sem fronteiras. O candombe que eu canto não é puramente uruguaio porque não sou de lá. Uso elementos, mas não é o ritmo na sua essência. É algo mais polido. Eu faço um som que na verdade é uma mistura de tudo isso.

Tamy no Sesc Glória

Quando: 5 de julho, às 20h.

Onde: Centro Cultural Sesc Glória: Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Ingressos: R$ 10. À venda na bilheteria do Sesc Glória.