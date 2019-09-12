Motociclistas de todo o país fazem encontro com rock em Vila Velha

Unimoto Rock começa nesta quinta-feira e vai até domingo com oito bandas do gênero na programação
Redação de A Gazeta

12 set 2019 às 11:57

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 11:57

Encontro de Motociclistas - Unimoto, no Boulevard Vila Velha Crédito: Divulgação/Boulevard Shopping Vila Velha
Motociclistas de diversos pontos do país batem ponto em Vila Velha nesta semana. Começa nesta quinta-feira (12) e segue até domingo (15) o Unimoto Rock, um encontro nacional da apaixonados por motos, no estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha.
Com início às 17h durante todos os dias, o evento é gratuito e contará com muito rock and roll. Entre as bandas que se apresentam no encontro, se destacam Calibre de Rosas, FullTime e Rock Angel, esta última apresentando uma versão gospel do gênero.
Diversos motoclubes já confirmaram presença no evento, que ainta terá stands para tatuagens, com preços que partem de R$ 100, e um barber shop. A comida não pode ficar de fora. A organização garante barraquinhas com diversas opções de pratos que custam a a partir de R$ 7.
SERVIÇO:
UNIMOTO ROCK
Quando: de quinta (12) a domingo (15), a partir das 17h
Onde: Estacionamento do Boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Joquei de Itaparica, Vila Velha
Entrada franca
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
Quinta-feira (12)
19h30 - Banda Avenida Principal
Sexta-feira (13)
19h - Banda Rock Angels (Rock gospel)
20h30 - Banda Totem
23h - Banda A Máquina
Sábado (14)
18h - Banda Mustange
19h30 - Banda Full Time
21h - Banda Calibre de Rosas
23h - Banda Easy Rider
Domingo (15)
18h30 - Banda Rock Angels
20h - Banda Avenida Principal
 

Imagem de destaque
