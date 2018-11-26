Mostra exibe 40 filmes sobre direitos humanos na Grande Vitória

Às vezes, nem todas as pessoas têm contato com as plurais realidades de vida de todos os povos do mundo. Mas filmes, vídeos e documentários conseguem retratar esses cenários de forma a nos fazer refletir e entender que os direitos humanos servem para lutar pela equidade. E é isso que a 12ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos quer fazer na Grande Vitória. Desta segunda (26) até sexta-feira (30), serão exibidos 40 filmes que tratam do tema, além de debates que também serão promovidos para que problemáticas do cotidiano sejam discutidas.
Segundo a produtora local do evento, Simone Marçal, no último ano, cerca de 1,3 mil pessoas prestigiaram as exibições dos filmes e elas, com certeza, saíram das sessões com um olhar diferente do que entraram. "É que é difícil a gente imaginar, mas o vídeo tem esse poder de nos dar essa noção. A mostra quer promover isso, essa reflexão e, claro, ajudar no combate aos atentados aos direitos humanos", destaca.
Para Simone, a ideia central da mostra é democratizar o acesso às produções culturais desse gênero dando a oportunidade para todas as pessoas assistirem aos filmes: "Várias das nossas sessões também possuem acessibilidade para deficientes auditivos e visuais, com tradução em libras ou narradores".
TEMÁTICA INTEGRADA
Além dos filmes, o evento também promoverá debates em torno dos temas que são retratados nas exibições. Toda a seleção dos títulos e pautas dos encontros é baseada nesse fio condutor. "Esse ano, o nosso homenageado da mostra é o Milton Gonçalves. Ele tem mais de 70 filmes no cinema e é diretor. A atuação no cenário político e a militância pelos direitos humanos e contra o racismo precisam ser registradas", aponta.
DIVERSOS ESPAÇOS
Simone conclui que, além de integrar as temáticas, o evento quis explorar mais espaços neste ano, dividindo sua programação em quatro espaços diferentes na Grande Vitória. "Ano passado ficamos pensando de que forma a gente ia conseguir atingir um público maior. Então, quisemos ir, fisicamente, a mais locais. A mostra, neste ano, tem exibição em quatro espaços diferentes", justifica.
PROGRAMAÇÃO
CINE METROPOLIS (UFES)
26 DE NOVEMBRO
10h30 - Mostra Temática - 52' | Livre
Histórias da Fome no Brasil
12h - Mostra Homenagem - 2h26 | 16 anos
Carandirú
De Héctor Babenco - Homenagem a Milton Gonçalves
14h30 - Mostra Temática - 1h40 | 14 anos
Café com canela
(Sessão com audiodescrição)
16h15 - Mostra Temática - 1h10 | Livre
Heróis
(Sessão com audiodescrição)
17h30 - Mostra Panorama - 1h19 | 16 anos
Rua das Casas Surdas
Ficção | Brasil | 8' | Memória e Verdade
Marcos Medeiros - Codinome Vampiro
Doc | Brasil | 1h11' |Memória e Verdade
19h - Abertura Oficial - Mostra Panorama - 20' | Livre
Nós
Doc | Brasil | 6' |Imigrantes
Do outro Lado
Ficção | Brasil | 14' | População LGBT
27 de NOVEMBRO
19h - Mostra Homenagem 1h50 | 18 anos
Rainha Diaba
De Antonio Carlos da Fontoura
28 DE NOVEMBRO
9h30 - Mostra Homenagem 2h14 | 14 anos
Eles não usam black tie | De Leon Hirszman
12h Mostra Homenagem 1h58 | 16 anos
Lúcio Flávio | De Héctor Babenco
14h - Mostra Panorama 43' | Livre
A Rua é NOIZ
Doc | Brasil | 14' | Cultura, educação e direitos humanos
Enrolado na raiz
Doc | Brasil | 23' | População Negra
14h45 - Debate
O futuro dos Direitos Humanos e Juventude Negra
com Lula Rocha e Heloisa Ivone, mediação de Cinthya Paiva
15h45 Mostra Panorama - 1h30 | 12 anos
Sociedade Etiquetada
Ficção | Brasil | 5' | Direitos Humanos
Tente entender o que eu tento dizer
Doc | Brasil | 1h25' | Direito à saúde
IFES VITÓRIA
26 DE NOVEMBRO
9H30 - Mostra Temática - 1h14 | 12 anos
Henfil
10h50- Mostra Panorama - 1h35 | 14 anos
À espera
Doc | Moçambique | 22' | Direito Criança e Adolescente e Questão de Gênero
Chega de fiu fiu
Doc | Brasil | 1h13' | Questão de gênero
14h - Mostra Panorama - 49' | 16 anos
Narrativas de um crime
Ficção | Brasil | 15' |Combate à violência e LGBT
Um café e quatro segundos
Ficção | Brasil | 15' | População Negra
Lacerda - O Corvo da Guanabara
Doc | Brasil | 19' | Memória e Verdade
14h50 - Debate
Memória e Verdade | Comunidade LGBT
Com Perly Cipriano, Toninho Lopes e Arlindo Villaschi, mediação de Eliana Kuster
16h30 - Mostra Panorama - 1h47 | Livre
O começo da Vida
Doc | Brasil | Direito da criança
19h - Mostra Homenagem - 1h50' | 14
O que é isso companheiro?
De Bruno Barreto - Homenagem a Milton Gonçalves
27 DE NOVEMBRO
9h30 - Mostra Temática - 1h12 | Livre
Eduardo Galeano Vagamundo
10h50 - Mostra Panorama 1h37 | 16 anos
Menina de Barro
Doc | Brasil | 19' | Bullying
ESCOLA JONES JOSÉ DO NASCIMENTO - SERRA
29 DE NOVEMBRO
8h30 | Mostra Panorama | 1h49 | Livre
Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones
Doc | Brasil | 25' | Direito da pessoa com deficiência
Nunca me sonharam
Doc | Brasil | 1h24' |Direito à Educação
10h30 - Mostra Panorama 1h17 | Livre
Outro Olhar
Doc | Brasil | 34' | Direito da pessoa com deficiência
Monocultura da Fé
Doc | Brasil | 23' | População Indígena
Waapa
Doc | Brasil | 20' | População Indígena
14h Mostrinha 47' | Livre
Príncipe da Encantaria | Ficção | Brasil | 11'
A natureza agradece | Animação | Brasil | 14'
A Câmera do João | Ficção | Brasil | 22'
15h Mostrinha 27' | Livre
Louise | Ficção | Brasil | 5'
A bicicleta do Vovô | Ficção | Brasil | 22'
19h Mostra Homenagem 1h50' | 14 anos
O que é isso companheiro?
De Bruno Barreto - Homenagem a Milton Gonçalves
ESCOLA GETUNILDO PIMENTAL ESCOLA VIVA DE NOVO HORIZONTE, SERRA
30 DE NOVEMBRO
8h30 Mostra Panorama - 1h47 | Livre
O começo da Vida
Doc | Brasil | 1h47' | Direito da criança
10h Mostra Panorama - 1h05 | Livre
Uma bala
Brasil | 2' | Defesa aos defensores dos Direitos Humanos
Nomes que importam
Doc | Brasil | 15' | População LGBT
Repense o Elogio
Doc | Brasil | 48' | Questão de Gênero
14h Mostra Panorama - 58' | Livre
Batuque Gaúcho
Doc | Brasil | 26' | Diversidade religiosa
As Sementes
Doc | Brasil | 32' | Meio Ambiente
15h Mostra Temática 1h10 - Livre
Heróis