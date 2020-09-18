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Luto na literatura

Morre Winston Groom, escritor de 'Forrest Gump', aos 77 anos

O autor era também jornalista. Em 1984, foi finalista do prêmio Pulitzer pelo livro-reportagem 'Conversations With The Enemy'

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 16:38
O escritor Winston Groom
O escritor Winston Groom Crédito: Reprodução/Instagram @flbaku
Winston Groom, que ficou conhecido por escrever o livro "Forrest Gump", morreu aos 77 anos. Karin Wilson, prefeita da cidade de Fairhope, nos Estados Unidos, onde Groom vivia, confirmou a notícia à CNN, sem citar a causa da morte.
O escritor tinha algo em comum com o protagonista de seu livro mais famoso: ele também serviu ao exército americano na Guerra do Vietnã, experiência que inspirou muitas de suas obras. "Forrest Gump" foi lançado em 1986, mas só se tornou um best-seller após uma adaptação para o cinema, dirigida por Robert Zemeckis e lançada em 1994.
Em 1995, Groom lançou "Gump & Co.", uma continuação da história do personagem interpretado por Tom Hanks. No livro, inseriu momentos bem-humorados em que fazia referências ao filme, e como seu sucesso poderia ter afetado a vida de Forrest se ele fosse uma pessoa real.

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O autor era também jornalista. Em 1984, foi finalista do prêmio Pulitzer pelo livro-reportagem "Conversations With The Enemy", que contava a história de um soldado preso por deserção nos EUA após fugir de uma prisão vietcongue.
Seu último livro foi "El Paso", lançado em 2016, que contava a história da revolução mexicana do começo do século 20.

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