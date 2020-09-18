Morre Winston Groom, escritor de 'Forrest Gump', aos 77 anos

O escritor Winston Groom Crédito: Reprodução/Instagram @flbaku

Winston Groom, que ficou conhecido por escrever o livro " Forrest Gump ", morreu aos 77 anos. Karin Wilson, prefeita da cidade de Fairhope, nos Estados Unidos, onde Groom vivia, confirmou a notícia à CNN, sem citar a causa da morte.

O escritor tinha algo em comum com o protagonista de seu livro mais famoso: ele também serviu ao exército americano na Guerra do Vietnã, experiência que inspirou muitas de suas obras. "Forrest Gump" foi lançado em 1986, mas só se tornou um best-seller após uma adaptação para o cinema, dirigida por Robert Zemeckis e lançada em 1994.

Em 1995, Groom lançou "Gump & Co.", uma continuação da história do personagem interpretado por Tom Hanks. No livro, inseriu momentos bem-humorados em que fazia referências ao filme, e como seu sucesso poderia ter afetado a vida de Forrest se ele fosse uma pessoa real.

O autor era também jornalista. Em 1984, foi finalista do prêmio Pulitzer pelo livro-reportagem "Conversations With The Enemy", que contava a história de um soldado preso por deserção nos EUA após fugir de uma prisão vietcongue.