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Clássico do cinema

Morre Stanley Donen, diretor de "Cantando na Chuva"

Ele tinha 94 anos e a morte foi confirmada por seus filhos

Publicado em 

23 fev 2019 às 16:02

Publicado em 23 de Fevereiro de 2019 às 16:02

Stanley Donen, diretor de clássicos do cinema como Cantando na Chuva, morreu aos 94 anos, informou o jornalChicago Tribune neste sábado, 23. Segundo a publicação, a morte foi confirmada por seus filhos.
Donen, que também eracoreógrafo, dirigiu Cantando na Chuva, que estreou em 1952 com Gene Kelly como protagonista. Ele também foi responsável por outros filmes musicais lendários, como Sete Noivas Para Sete Irmãos, de 1954, eFunny Face, de 1957, com Fred Astaire eAudrey Hepburn.
Na década de 1960, ele se mudou para o Reino Unido, onde fez dois de seus filmes mais populares, ambos com Audrey Hepburn comoprotagonista: Charade(1963) eUm Caminho para Dois (1967). 
Apesar de ter feito filmes que são considerados referências na história do cinema, ele nunca foi indicado ao Oscar - mas ganhou o Oscar honorário em 1998 por "uma obra marcada pela graça, elegância, sagacidade e inovação.

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