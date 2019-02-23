Morre Stanley Donen, diretor de "Cantando na Chuva"

Stanley Donen, diretor de clássicos do cinema como Cantando na Chuva, morreu aos 94 anos, informou o jornalChicago Tribune neste sábado, 23. Segundo a publicação, a morte foi confirmada por seus filhos.

Donen, que também eracoreógrafo, dirigiu Cantando na Chuva, que estreou em 1952 com Gene Kelly como protagonista. Ele também foi responsável por outros filmes musicais lendários, como Sete Noivas Para Sete Irmãos, de 1954, eFunny Face, de 1957, com Fred Astaire eAudrey Hepburn.

Na década de 1960, ele se mudou para o Reino Unido, onde fez dois de seus filmes mais populares, ambos com Audrey Hepburn comoprotagonista: Charade(1963) eUm Caminho para Dois (1967).