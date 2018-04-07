Morre o revolucionário jazzista Cecil Taylor

Cecil Taylor quebrou barreiras no jazz moderno Crédito: JACK VARTOOGIAN/Divulgação

Um dos músicos mais inventivos da história do jazz, desafiador das tradições do gênero, o pianista americano Cecil Taylor morreu nesta quinta-feira, aos 89 anos de idade, em sua casa no Brooklyn, em Nova York. A morte desse pioneiro do free jazz foi confirmada por seu tutor legal, Adam C. Wilner. As causas do óbito não foram divulgadas, mas os amigos disseram que ele estava com problemas de saúde há algum tempo.

Grande improvisador e criador de abstrações musicais, Cecil compôs temas, liderou bandas e se apresentou em clubes e festivais por décadas, mas sem abrir mão de seus princípios vanguardísticos. Intransigente, ele era o último sobrevivente da geração de jazzistas americanos  Ornette Coleman, John Coltrane, Charles Mingus e Albert Ayler  que pegou a revolução do bebop dos anos 1940 como ponto de partida para aventuras musicais que não respeitavam os limites do público e do mercado.

A formação clássica de Cecil Taylor e seus estudos no New England Conservatory no início dos anos 50 aperfeiçoaram seu toque e deram a ele um amplo vocabulário. Cecil absorveu todo esse conhecimento ao lado de uma crescente compreensão dos ritmos mais flexíveis do jazz e do blues e da sensualidade fluente da dança. Com isso tudo, desenvolveu uma técnica de teclado tão rápida, percussiva e precisa que transformava seqüências avassaladoras de notas individuais em fluxos de energia bruta.

Homem vigoroso, de pouca estatura, Cecil Taylor chegou a vestir roupas esportivas no palco  como que para confirmar a noção de que o público estava assistindo a um treinamento físico. Em algumas de suas apresentações, ele recitava seus próprios poemas, cujas estrofes enigmáticas poderiam descrever a arquitetura asteca, a paleoantropologia, a reprodução de crocodilos ou a postura de uma mulher.

Em seu sistema de compor, trabalhar com bandas e se apresentar, Cecil Taylor se preocupava com o que chamou, em uma entrevista de 1971 ao escritor Robert Levin, de metodologia negra: tradições orais, música como celebração encarnada e homenagem espiritual.

Cecil Percival Taylor nasceu em Long Island City, Queens, em 25 de março de 1929, e cresceu cerca de seis quilômetros de distância dali, em Corona. Na infância, ele reverenciava sua mãe, que falava francês e alemão, levou-o para ver Ella Fitzgerald, e sugeriu que ele lesse Schopenhauer. Reconhecendo seu desejo de se tornar um músico, ela insistia em que ele tocasse piano seis dias por semana.

Cecil estudou piano no New York College of Music em Manhattan e, no início dos anos 1950, mudou-se para

Cecil Taylor em estúdio Crédito: Reprodução/Warner Music

Boston, onde tinha parentes, para frequentar o New England Conservatory. Enquanto estudava, começou a frequentar clubes de jazz, o que o ajudou a desenvolver sua música mais do que qualquer coisa que tivesse aprendido na escola. O músico deu grande valor a Duke Ellington por sua abordagem orquestral ao piano e a Horace Silver por sua energia áspera. Viu Charlie Parker, Bud Powell e Sarah Vaughan, que se tornaram grandes influências, assim como Stravinsky.

Lançado em 1956, quando tinha 27 anos, seu "Jazz advance" foi considerado um dos mais notáveis álbuns de estreia da história do jazz. Aos poucos, a música de Cecil Taylor foi se encaixando na linguagem do jazz moderno  suas frases pontiagudas tinham uma conexão clara com a de Thelonious Monk , mas também já estava indo além disso. "Tune 2", por exemplo, tinha um formato de 88 compassos, muito distante da estrutura musical de 32 compassos mais usada no jazz.

Em 1966, quando ele gravou o álbum Unit Structures para o selo Blue Note, Cecil usou tonalidades de blues e dissonância de formas que não eram tradicionais para o jazz, mesmo para o tipo de vanguarda com o qual ele era geralmente associado. Em um trecho intitulado Enter evening, piano, oboé, saxofone alto e baixo tocam linhas melódicas desconcertadas e não resolvidas que se referem apenas em um sentido distante. E nem mesmo o ritmo é constante.

Com seu radicalismo, Cecil Taylor se viu marginalizado por muitos clubes de jazz tradicionais, e ganhou a vida lavando pratos e trabalhando em uma empresa de limpeza a seco. As coisas melhoraram para ele a partir dos anos 1970, quando foi chamado para lecionar por um tempo na Universidade de Wisconsin em Madison, no Antioch College e no Glassboro State College. O pianista começou a gravar com mais frequência e as turnês europeias se tornaram comuns. Depois de receber uma bolsa Guggenheim em 1973, as dificuldades financeiras diminuíram um pouco.

No Brasil, Cecil Taylor foi atração do Free Jazz Festival de 1989 e do Tim Festival de 2007. Nesta última ocasião, ele comentou, em entrevista ao GLOBO: "Quando o espírito chama e escolhe você, o que acontece depois é consequência natural. No meu caso, aos nove anos, minha mãe me levou ao Apollo Theater, e assisti ao incrível Chick Webb, que apresentava uma nova cantora, Ella Fitzgerald, que interpretou 'A-tisket, a-tasket'.".