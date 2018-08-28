Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LUTO

Morre José Parisi Júnior, responsável por dublagens de 'Chaves' e 'Pokémon'

Diretor e ator estava internado desde o dia 16 de julho, no Hospital das Clínicas, em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 16:17

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 16:17

Morre o ator, dublador e diretor de dublagem José Parisi Jr. Crédito: Reprodução/Facebook
O diretor e ator José Parisi Júnior morreu às 14h20 de segunda-feira, 27, aos 65 anos, vítima de um infarto. Ele estava internado desde 16 de julho no Instituto do Coração, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O artista atuou em novelas como Os Imigrantes, na TV Bandeirantes, e O Direito de Nascer, na Tupi.
Na década de 90, abriu o próprio estúdio de dublagem, que recebeu animações japonesas como Pokémon e Shaman King. A produtora também trabalhou com edições inéditas de "Chaves", apresentado pela CNT. José Parisi Júnior dublou Godinez no programa.
A Parisi Videos dublou filmes como Eu, Robô, Esqueceram de Mim 4 e Assassinato no Expresso Oriente. Antes de montar o próprio estúdio de dublagem, José Parisi Júnior trabalhou com o pai, José Parisi, no estúdio A.I.C. São Paulo. Além disso, atuou na BKS, interpretando um personagem no seriado Chips, no final dos anos 70, e na Alamo.
O ator deixa esposa e um filho de oito meses. O velório acontece nesta terça-feira, 28, no Cemitério do Araçá, zona oeste de São Paulo. José Parisi Júnior será enterrado no mesmo local, às 15h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados