Morre Galt McDermot, compositor de 'Hair', aos 89 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @decadeslater

Morreu na segunda-feira, 17, em sua casa em Staten Island, Nova York, aos 89 anos, Galt McDermot, compositor de Hair, o mais famoso musical dos anos 1960. Montado pela primeira vez há 50 anos, Hair revelou a dupla de letristas Rado e Ragni, ambos atores, que criaram para o musical letras memoráveis como as das canções Aquarius, Hair e Easy to Be Hard. Ao contrário de James Rado e Jerome Ragni, que usavam cabelos compridos e fumavam maconha, o canadense Mc Dermot era o "careta" da turma, sempre de terno e cabelos curtos. Nunca tinha visto um hippie antes do convite de Rado e Ragni para escrever a música de Hair, tarefa que a dupla encomendou primeiro ao pianista de jazz Herbie Hancock -ele tomou liberdade demais com a partitura, cortando algumas canções, e os letristas desistiram.

Por causa dos temas polêmicos - amor livre, protesto contra a guerra do Vietnã, uso de drogas e nudez dos atores no musical-, Rado e Ragni demoraram também a encontrar um produtor com coragem suficiente para investir na peça, finalmente montada graças ao veterano Joseph Papp, que produzia o New York Shakespere Festival todos os anos no Central Park.

O musical estreou no Public Theatre, em Nova York, em 1967, depois passou por um clube noturno que não existe mais (Cheetah) e foi consagrado ao ser transferido para o Biltmore Theatre, em 1968, tendo quatro remontagens em Nova York desde então. No elenco original estava Diane Keaton, que depois seria uma das estrelas preferidas de Woody Allen, e Hiram Keller, ator em Satyricon, de Fellini. Na montagem brasileira, o musical revelou Sonia Braga.