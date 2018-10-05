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Moreati leva turnê de disco de estreia para festival no Caparaó

Apresentação terá canções autorais que protestam contra preconceito e intolerância
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 14:07

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 14:07

. Crédito: Mariana Melim/Divulgação
No próximo dia 12 de outubro, além de outras canções, Moreati apresenta seu disco de estreia, "Algum Lugar", no Festival Caparaó de Jazz e Blues. Para a ocasião, a banda selecionou músicas que protestam contra o preconceito e a intolerância. As canções, que há cerca de um ano já vêm sendo tocadas pelo grupo em outras apresentações, agradam justamente por se encaixarem bem ao momento pelo qual passa o Brasil, como acredita o vocalista, Vitor Locatelli.
Os temas levantados pelo disco foram muito bem avaliados. Além dele (do disco), também vamos apresentar mais canções nossas. Os questionamentos do CD se encaixam muito bem à situação em que estamos hoje. E a nossa expectativa, de tocar em um lugar que vai nos proporcionar visibilidade, não poderia ser melhor
Vitor Locatelli, vocalista da Moreati
Ele avalia que depois do lançamento oficial, muitas pessoas passaram a procurar a banda para shows e apresentações. "Imaginamos que depois de a gente se apresentar para um grande público, como vai acontecer, isso só vai aumentar", comemora.
Segundo Vitor, o grupo, além da Grande Vitória, já se apresentou em Guarapari, mas vê no Caparaó a maior oportunidade até hoje: "Vai ter muita gente de fora, bandas de outros estados e um público bem grande. Estamos muito animados".
Para o músico, o fato de ter bandas de outros lugares também é positivo, já que, dessa forma, é possível que os integrantes façam um intercâmbio de conhecimento até de mercados. "Ter esse contato é muito importante. Lá estarão bandas de outros lugares, produtores culturais do País inteiro... Todas essas relações nos ajudam muito, com certeza. Nossa ideia é criar um círculo de amizade entre todos esses participantes", adianta.
PROTESTO EM MÚSICA
Sem levantar bandeira de quaisquer partidos políticos, a banda questiona a intolerância, o ódio e o preconceito tal qual os conhecemos hoje. "A música de trabalho ('Algum Lugar') é mais romântica e explora uma outra faceta do disco. Mas 'Moldado' e 'Cidadão de Bem', por exemplo, já são mais questionadoras", esclarece.
Vitor frisa que essas canções protestam contra a desigualdade que existe e qualquer tipo de ódio: "Questionamos a questão do respeito e dizemos que ninguém tem que abaixar a cabeça. Nós somos totalmente contra qualquer relação desse tipo e sempre pregamos o amor, a igualdade... Ninguém tem que ser desvalorizado por causa da cor de pele ou orientação sexual", finaliza.
PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA (12)
19h - Palco das águas - Zé Maholics
20h - Palco da montanha - Big Creek Slim
21h30 - Palco das águas - Moreati
22h10 - Palco da montanha - Trio Aruanda
23h40 - Palco das águas - Sunrise Blues Band
0h20 - Palco da montanha - Bia Marchese
SERVIÇO
Festival Caparaó de Jazz e Blues
Quando: sexta-feira (12), a partir das 19h
Onde: Área de Eventos do Portal - Patrimônio da Penha (Rua Principal, s/n, Patrimônio da Penha - Espírito Santo)
Ingressos: R$ 90 (passaporte solidário, 2º lote); R$ 180 (passaporte, 2º lote) - Vendas por meio do sympla.com.br
Classificação: 18 anos
*Passaporte solidário: desconto mediante doação de um quilo de alimento não-perecível

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