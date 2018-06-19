Moradora de Cariacica estrela em musical da Broadway em São Paulo

Moradora de Cariacica, Natália Hubner estrela em musical "Fantasma da Ópera" da Broadway em São Paulo Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

Um dos primeiros contatos que a moradora de Cariacica Natália Hubner, de 30 anos, teve com a ópera foi em um programa de TV onde um cantor conceituado do meio se apresentava aos domingos. Em determinada semana, ele cantou uma ária da Rainha da Noite, de Mozart. Daquele momento em diante, a mineira radicada no Espírito Santo já sabia o que queria ser quando crescer: cantora lírica.

De lá para cá, treinava pelos cantos de casa, na escola e não se importava se chamava atenção pelo gosto exótico à idade. Aos 8 anos, já estava encaminhada com aulas de piano e, aos 18, ingressou no canto, na então Escola de Música do Espírito Santo (Emes).

Agora, Natália se prepara para a temporada do "Fantasma da Ópera" - com montagem da Broadway - na temporada que vai de agosto a dezembro em São Paulo. O figurino, a decoração, o cenário e até os diretores vieram direto de Nova York para a capital paulista para dirigirem o elenco que conta com centenas de profissionais responsáveis pelos sucessos que mascaram a história do "fantasma" que vivia em baixo de uma casa de ópera em Paris, na França, no século XIX. Lá, ela ensaia todos os dias - sem exceções - e é acompanhada do marido, que também se mudou para dar suporte.

Estou muito feliz em poder compartilhar minha história e contente em saber que tive a capacidade de compor um elenco como esse, desse padrão Natália Hubner, cantora lírica

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A moradora de Cariacica participou de audições em março deste ano, concorrendo com profissionais do Brasil inteiro, e, depois de aprovada na primeira fase, participou de cerca de seis provas que comprovaram sua competência para participar do espetáculo. Todas as exibições desta temporada do "Fantásma da Ópera" acontecerão no Teatro Renault, em São Paulo.

"É uma batalha. Aliás, sempre foi. Sempre teve gente falando que eu era louca e que não acreditava que um dia eu poderia dar certo naquilo que eu estava estudando para ser. Mas, no fundo, eu sabia que estava no caminho certo", conta Natália, que completa: "E hoje estou aqui. Muito feliz em poder compartilhar minha história e contente em saber que tive a capacidade de compor um elenco desse padrão". A moradora de Cariacica compõe o coral da ópera, que protagoniza em praticamente todos os momentos do espetáculo, com músicas e, em algumas cenas, com danças.

Moradora de Cariacica, Natália Hubner estrela em musical "Fantasma da Ópera" da Broadway em São Paulo Crédito: Grazi Almeida

Bacharel em canto pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e pós-graduada em Canto e Expressão, Natália detalha que esta é a primeira vez em que deixa o Estado para um trabalho desta magnitude. "Quando ainda estava na Fames, junto de um grupo de alunos, fiz parte de uma apresentação pocket, inclusive, do 'Fantasma da Ópera', mas nada comparado. Até alguns colegas e professores daquela época, hoje, estão me dando os parabéns pelos rumos que eu consegui alcançar", comemora.

VIVER DA ARTE É UMA BATALHA DIÁRIA NO BRASIL

Apesar de ser um discurso antigo, segue atual: "Viver da arte no Brasil é uma batalha diária". Natália comenta que, infelizmente, não teve alguém que financiasse seus estudos e que veio de uma família humilde do interior de Minas Gerais. "Eles vieram para o Espírito Santo quando eu tinha dois anos em busca de uma vida melhor. E eu segui o meu sonho, depois que fiquei mais velha", lembra.

"É bem difícil a gente acreditar que vai dar certo. Desde o início o pessoal falava: 'Natália é doida'. Todo mundo, até por questões culturais, achava que eu estava fazendo a coisa errada e perguntavam o porquê de eu não fazer uma faculdade 'normal", declara. E, para ela, esse reflexo de críticas até espelha em questionamentos que mais tarde interferem, de certa forma, na própria segurança: "Chega uma hora que a gente mesmo se pergunta: 'Será que vai dar certo mesmo?".