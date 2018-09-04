Monumento ganha novas cores e traços do grafiteiro Ficore

Você, caro leitor, costuma observar o que dizem os muros, as placas e esculturas da cidade onde vive? Quem passa por Vitória, mais especificamente pela Praça dos Desejos, na altura da Curva da Jurema, já deve ter reparado que o monumento Vitória 360° ganhou uma nova cara recentemente. A nova identidade visual da obra é assinada pelo artista urbano Ficore Kabelera, renomado grafiteiro local selecionado para tornar a paisagem ainda mais colorida.

O monumento mostra o nome da Capital de forma anamórfica, ou seja, legível de um determinado ângulo/distância, e distorcido quando observado de outro. A ideia veio do designer Zota Coelho, responsável por criar o letreiro e doá-lo ao município.

A obra foi inaugurada em setembro do ano passado, em virtude do aniversário de Vitória. Agora, pelo mesmo motivo, os contornos brancos deram lugar às cores vibrantes pintadas por Ficore, figura fácil na cena cultural capixaba.

No total, o artista urbano empenhou dois meses de trabalho intenso no monumento, entre um intervalo e outro para ajustes na estrutura. A obra tem quatro metros de profundidade, dois e meio de altura e doze metros de comprimento.

Identidade

Nascido em Belo Horizonte, mas morador de Vitória desde os 8 anos, o filho das cores (registrado Breno Góes Kalic) diz ter sido influenciado pelo estilo de vida da Cidade Sol desde pequeno. Também por isso, fez questão de incluir elementos da cultura local em sua arte, até mesmo para estimular a reflexão dos visitantes.

As peças e cores representam os bairros, as tradições e a pluralidade da cidade. Uma peça sozinha não faria sentido. Por isso, sugiro o respeito, com uma peça ocupando o mesmo espaço sem apagar a presença da outra. Somos centelhas de uma criação maior, filosofa.

Há tempos, desde que trabalhou na pintura do mural da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), o grafiteiro busca integrar suas intervenções artísticas ao contexto dos locais onde são realizadas. Com o monumento não foi diferente. Ficore apostou no contraste do azul com o laranja para inserir a obra à paisagem da Curva da Jurema, uma das mais conhecidas da Capital.

Já estudo e trabalho com essa paleta de cores há algum tempo. Pensei no céu, no mar, esse fundo de tela que se integra à arte, e preferi usar a estrutura do monumento a favor do cenário, explica o artista.

Agora, os olhos mais atentos que leem o nome da Capital também encontram a figura de um grande peixe entre um traço e outro. Fruto de grande inspiração para Ficore, o animal já tornou-se praticamente uma assinatura. No caso do Vitória 360°, faz uma alusão ao trabalho, ao alimento e à luta pela sobrevivência.

Ele representa o povo, o movimento de transformação, a esperança por dias melhores. Simboliza a liberdade de viver em harmonia com a natureza mesmo diante das dificuldades que o meio ambiente sofre, detalha.

Integrante do movimento hip hop, o grafiteiro comemora o reconhecimento de seu trabalho, por muitos anos marginalizado.