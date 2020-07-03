Montanha realiza o IV Festival de Forró e da Carne de Sol neste fim de semana

O cantor Gabriel Gava vai participar da live do festival Crédito: Instagram/@gabrielgava

O tradicional Festival de Forró e da Carne de Sol do município de Montanha leva música e gastronomia ao seu público desde 2017, quando contou com a participação da banda potiguar Saia Rodada. Neste ano, ele será realizado na sexta-feira (3) e no sábado (4) via live, aderindo ao formato adaptado para a pandemia, contando com apresentações de Gabriel Gava, Cacau com Leite e Carlinhos Rocha.

A versão on-line do evento promovido pela prefeitura não terá custo algum aos cofres públicos. Os recursos para a sua realização foram levantados inteiramente por patrocínios de empresas privadas.

O secretário de comunicação de Montanha Marcos Coutinho conta que o festival será filmado em uma propriedade rural, visando exatamente que não haja aglomeração. Montamos um cenário belíssimo que alude às festas juninas, comenta Coutinho.

A apresentação dos dois dias de festança ficará por conta da digital influencer Rayane Giuriatto e seu esposo, Vitor Alves, agropecuarista de Montanha. Eles vão coordenar as lives, que irão começar às 19h e terão sua transmissão feita no canal no YouTube do evento

No comando da música, Gabriel Gava e Rosy Miranda (cantora local) farão suas apresentações na sexta-feira (3), enquanto Cacau com Leite e Carlinhos Rocha se apresentam no sábado (4), assim como os artistas locais: Dara Santana; Saulo Novais; Thalita Fernandes; Thales e Ivan; Rodrigo Oz Canalhaz; Thamires Mendes; Cristian Perez; Toni Daldi; Neguinho do Forró; e Geovani Wandel Rey.

CACHÊ E PROGRAMAÇÃO CULINÁRIA

Os músicos locais vão receber um cachê em forma de auxílio cultural à classe artística, que sofreu grande impacto pela falta de realizações de eventos devido à quarentena. O valor simbólico tomará o lugar do prêmio do tradicional concurso de forró realizado no festival todos os anos. Coutinho explica que a opção por dar um valor em dinheiro a todos os participantes, ao invés de fazer uma competição pelo prêmio, foi uma forma de ajudar esses profissionais.

Na programação gastronômica, que ocorre no dia (3), o público poderá aprender a fazer deliciosos pratos feitos à base de carne de sol em aulas-show no estilo MasterChef. As receitas serão ensinadas pelas chefs Ariela Brasil (participante do quadro Fecha Conta, do programa Mais Você), Cirlei Benincá (Embaixadora da Gastronomia Capixaba) e Marly Sena (Campeã do Enchefs 2019).

FESTIVAL GASTRONÔMICO

Também no primeiro dia, haverá a final do Festival Gastronômico, que ocorre paralelamente ao Festival de Forró e Carne de Sol. Em sua dinâmica, os estabelecimentos culinários que se inscreveram incluem no seu cardápio um prato com a carne de sol sendo o seu foco. Fica com o público o dever de votar nos pratos favoritos, mas são as chefs que escolhem o produtor culinário campeão.

De 9 a 30 de junho, a população pôde pedir os menus especiais do concurso via delivery, o que movimentou o comércio e tornou possível a decisão do público. Os finalistas escolhidos foram: Lia do Acarajé; Bar Bate-Papo; e Pizza da Casa. O vencedor será anunciado na live da sexta-feira (3) e receberá um prêmio de R$ 1.000.

FESTIVAL DE FORRÓ E DA CARNE DE SOL DE MONTANHA