Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CONTINUAÇÃO

Monstros do longa 'Birdbox' serão melhor explorados em próximo livro

Livro será lançado em outubro deste ano, nos Estados Unidos

Publicado em 

20 mar 2019 às 21:08

Publicado em 20 de Março de 2019 às 21:08

Filme "Bird Box" Crédito: Saeed Adyani/netflix
Os monstros que não apareceram no filme "Bird Box", da Netflix, podem ser melhor explorados no novo livro de Josh Malerman. Ao ver o sucesso do filme inspirado em sua obra "Caixa de Pássaros" (727 págs., Intrínseca, R$ 31,90), o escritor americano  decidiu escrever a continuação da história.
Em entrevista à revista americana Esquire, Malerman disse que seu novo livro "Malorie" vai retratar oito anos depois dos acontecimentos mostrados no filme. Sua intenção é explorar a personagem Marlorie (Sandra Bullock), por isso o título da obra. 
Questionado sobre os monstros que não aparecem nos filmes, mas que chegaram a ser projetados por uma equipe de efeitos especiais, o autor deu pouca informação: "Só posso dizer que saberemos mais sobre Malorie e sobre os monstros no próximo livro", afirmou na entrevista. 
Marleman disse que é muito questionado sobre o futuro das crianças, mas ele crê que Malorie seja a personagem central de toda a história e, por isso, merece ser explorada. "O livro saiu em 2014, e este filme sai e entra em erupção", disse Malerman à publicação. "Então, do meu ponto de vista, é especialmente quase fantástico ver esses personagens que eu tenho desde 2006 na tela, nos memes e na capa do livro. É lisonjeiro, é uma honra, é surreal."
O livro será lançado nos Estados Unidos em 1º de outubro neste ano.  Ainda não há data confirmada para o lançamento no Brasil. 
SUCESSO NO STREAMING
Em janeiro deste ano, a Netflix afirmou que mais de 80 milhões de assinantes assistiram ao thriller "Bird Box" em suas quatro primeiras semanas.
A atriz Sandra Bullock veio ao Brasil, no ano passado, para promover o filme que foi lançado em 21 de dezembro de 2018. O longa conta a história de Mallory, uma mulher grávida, que tenta se salvar em um cenário pós-apocalíptico junto a um grupo de desconhecidos.
Para sobreviverem, eles precisam usar vendas fora de casa e evitar a entidade que circula pelo mundo exterior e que tem provocado uma onda de suicídios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados