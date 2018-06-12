Mistura de sensações em estreia de autor capixaba na poesia

Uma construção no Centro de Vitória foi a inspiração para o novo livro de poesias do escritor, ator e historiador capixaba Duílio Kuster Cid. O Sobrado é um único poema-conto, dividido em 12 partes, que, por um percurso pelos cômodos da casa, traz à tona sensações e descrições que são despertadas a cada passo.
A ideia surgiu há uns oito anos. Justamente quando fui morar em um sobrado e tive essa mudança de vida, de morar sozinho, me casar e sair da casa dos pais. Foi uma mistura de sentimentos e isso tendo como pano de fundo esse espaço, conta Duílio.
Da entrada da rua, passando pela escada do sobrado, da cozinha até o escritório, indo até o íntimo porão, o poema não apenas revela as descrições espaciais, mas fala sobre a existência humana e traz reflexões de quem passou por lá e de quem ainda habita o espaço.
estamos em busca de estabilidade familiar e existencial, mas quando isso vem sentimos falta do oposto, do instável, que é o que nos deixa vivos, de viver perigosamente
Os cômodos de uma casa trazem isso, de cada pedaço ser um pedaço da vida de quem passou por ali. No quarto existe a ideia do descanso, mas também do amor, no banheiro, a higiene e o cuidado; o escritório faz a relação com o trabalho. E aí eu vivi uma reflexão, que continua até hoje, de que estamos em busca de estabilidade familiar e existencial, mas quando isso vem sentimos falta do oposto, do instável, que é o que nos deixa vivos, de viver perigosamente, e é essa mistura de sensações, diz o autor.
A narrativa em torno do sobrado traz ideologias, tanto da história, quanto da política e das artes, e além das reflexões, carrega uma densidade filosófica através das descobertas e surpresas. Ao longo do passeio pela construção, não só os espaços físicos ganham vida, mas também os sentimentos.
O livro, vencedor do Prêmio Literatura Unifor 2018, é o segundo do autor o primeiro de poesia apesar dos seus primeiros passos na escrita terem sido através desse gênero literário. O primeiro livro é Revolução do Caranguejos: o Teatro no Espírito Santo durante a Ditadura Militar.
Minha primeira relação com a escrita foi na adolescência, aos 16 anos, com a poesia. O primeiro livro foi de História, do meu mestrado. Só agora consegui lançar meu livro de poesia e este ano ainda lanço outro, pela Secult, adianta Duílio.
Confira
O Sobrado
Duílio Kuster Cid
Editora Unifor. 107 páginas. Quanto: R$ 20.
Lançamento: 15 de junho, às 19h, na Editora Cousa. Rua Sete de Setembro, 415, Centro, Vitória.