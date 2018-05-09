Minc realiza workshop sobre Direito do Entretenimento em Vitória

Andrea Francez vai falar de direitos autorais Crédito: Divulgação/Priscila Prade

Atenção produtores culturais, atores, estudantes, advogados e demais interessados na área do entretenimento, o Ministério da Cultura realizará em Vitória um workshop gratuito de Direito na área. A produção local, realizada pela WB Produções, explica que serão duas aulas, nos dias 15 e 16 de maio, no Golden Tulip, na Enseada do Suá, onde serão abordadas análises das questões jurídicas que os produtores culturais devem enfrentar na estruturação de espetáculos cênicos entre outras coisas afins.

"A vinda da Oficina faz parte do Projeto Circuito Nacional de Teatrono Espírito Santo  Ano 10, que este ano completa 10 anos. O projeto, além de proporcionar vindas de espetáculos teatrais ao Estado, tem a intenção de gerar formação dos profissionais. O workshop vai reunir a experiência dos palestrantes, advogados especializados em direito autoral e direito do entretenimento, atuantes em São Paulo e no Brasil", explica Bruna Dornellas, sócia da WB Produções.

Andrea Francez e Arthur Deucher Figueiredo serão os palestrantes que abordarão temas como a aquisição de direitos autorais e menores em cena. Andrea é advogada pela FMU/SP, sócia do escritório Francez e Alonso Advogados, e fica por conta de falar dos direitos autorais, liberação de músicas e direitos trabalhistas. Ja Arthur é sócio do Francez e Alonso Advogados, mestrando em Direito Constitucional na PUC-SP e editor-chefe da Revista Fórum Jurídico. Com ele, serão abordados assuntos sobre menores em cena e captação de recursos.

SERVIÇO





Workshop de Direito do Entretenimento

Quando: 15 e 16 de maio, de 18h30 às 21h30

Onde: Hotel Golden Tulip - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 635, Enseada do Suá, Vitória

OFICINA GRATUITA  VAGAS LIMITADAS

TEMAS

1º Dia: Andrea Francez

Teatro. Teatro Musical. Aquisição dos direitos autorais (SBAT, ABRAMUS). Contratos (Contratação dos artistas, técnicos em espetáculos de diversões, músicos). Contratação Civil X Contratação Trabalhista (Lei 6.533/78). Liberação das musicas para uso no espetáculo (sociedades arrecadadoras e ECAD).





2º DIA: Arthur Deucher Figueiredo