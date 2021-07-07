Miley Cyrus, Katy Perry e outras estrelas criam fundo para apoiar Britney Spears

Um grande grupo de personalidades decidiu apoiar o #FreeBritney, para que a cantora consiga obter o controle da própria vida. Recentemente, Britney Spears perdeu a disputa com o pai, James Spears, que segue com a tutela da filha, de acordo com decisão de tribunal dos Estados Unidos no início de julho.

Britney Spears: luta para reaver sua independência Crédito: Mario Anzuoni/Reuters

Agora, um time de peso saiu em defesa da artista. Nomes como Miley Cyrus, Mariah Carey, Katy Perry, Christina Aguilera e Paris Hilton decidiu criar um fundo, com o objetivo de juntar dinheiro, para ajudá-la.

A ideia é que Britney tenha renda suficiente para arcar com despesas judiciais e honorários de advogados. A informação foi divulgada pelo site Mirror. "Britney tem muitos amigos famosos e eles estão desesperados para ajudar. Todos estão se oferecendo para ajudar e estão em contato", declarou uma fonte anônima para a publicação.