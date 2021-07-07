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#FreeBritney

Miley Cyrus, Katy Perry e outras estrelas criam fundo para apoiar Britney Spears

Campanha #FreeBritney ganhou adesão de artistas famosos do mundo do entretenimento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2021 às 12:39

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 12:39

Um grande grupo de personalidades decidiu apoiar o #FreeBritney, para que a cantora consiga obter o controle da própria vida. Recentemente, Britney Spears perdeu a disputa com o pai, James Spears, que segue com a tutela da filha, de acordo com decisão de tribunal dos Estados Unidos no início de julho.
Britney Spears em apresentação no concerto iHeartRadio Jingle Ball no Staples Center, Los Angeles
Britney Spears: luta para reaver sua independência Crédito: Mario Anzuoni/Reuters
Agora, um time de peso saiu em defesa da artista. Nomes como Miley Cyrus, Mariah Carey, Katy Perry, Christina Aguilera e Paris Hilton decidiu criar um fundo, com o objetivo de juntar dinheiro, para ajudá-la.
A ideia é que Britney tenha renda suficiente para arcar com despesas judiciais e honorários de advogados. A informação foi divulgada pelo site Mirror. "Britney tem muitos amigos famosos e eles estão desesperados para ajudar. Todos estão se oferecendo para ajudar e estão em contato", declarou uma fonte anônima para a publicação.

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Nesta terça-feira (7), o advogado de Britney, Samuel Ingham, que a representou durante 13 anos, renunciou ao cargo. Um dia antes, Larry Rudolph, empresário da cantora, pediu demissão.

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