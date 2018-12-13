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SÉRIE

Miley Cyrus deve aparecer na próxima temporada de 'Black Mirror'

Cantora gravou cenas da aclamada série da Netflix em novembro

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 15:46
A cantora Miley Cyrus Crédito: Reprodução/ Instagram
Miley Cyrus deve participar da próxima temporada da aclamada série "Black Mirror". A Netflix não confirma e, provavelmente, guardará segredo até a divulgação do seriado no serviço de streaming. A cantora, de 26 anos, filmou cenas para um dos capítulos em novembro, em Cape Town, na África do Sul.
Fãs de Miley na Cidade do Cabo aproveitaram a presença dela para tirar fotos e pedir autógrafos. "Miley Cyrus foi muito gentil. Ela é uma pessoa 'insanamente' legal!", escreveu uma seguidora no Instagram.
Miley se junta a uma lista de outras estrelas que devem aparecer em episódios independentes da próxima temporada de "Black Mirror", como Letícia Wright, Jesse Plemons, Daniel Kaluuya e Rosemarie DeWitt. A última aparição de Miley nas telinhas foi na série "Crisis In Six Screens", de Woody Allen, em 2016.

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