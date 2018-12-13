Miley Cyrus deve aparecer na próxima temporada de 'Black Mirror'

A cantora Miley Cyrus Crédito: Reprodução/ Instagram

Miley Cyrus deve participar da próxima temporada da aclamada série "Black Mirror". A Netflix não confirma e, provavelmente, guardará segredo até a divulgação do seriado no serviço de streaming. A cantora, de 26 anos, filmou cenas para um dos capítulos em novembro, em Cape Town, na África do Sul.

Fãs de Miley na Cidade do Cabo aproveitaram a presença dela para tirar fotos e pedir autógrafos. "Miley Cyrus foi muito gentil. Ela é uma pessoa 'insanamente' legal!", escreveu uma seguidora no Instagram.