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Inédito

Michelle Obama divulga capa de seu livro de memórias

Intitulado 'Becoming', o livro é um 'trabalho de profunda reflexão' e convida os leitores a entrar no mundo da ex-primeira-dama e conhecer as várias experiências que a moldaram ao longo do tempo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 11:56

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 11:56

Depois da notícia de que Michelle e Barack Obama estariam negociando um programa com a Netflix, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos divulgou a capa de seu livro de memórias nas redes sociais.
Intitulado "Becoming", o livro é um "trabalho de profunda reflexão" e convida os leitores a entrar no mundo da ex-primeira-dama e conhecer as várias experiências que a moldaram ao longo do tempo, informa o site oficial da publicação.
"Estou muito feliz de compartilhar com todos vocês a capa de 'Becoming'. O processo de escrever este livro foi muito significativo e esclarecedor para mim. Enquanto me preparo para compartilhar 'Becoming' neste outono, espero que todos vocês também pensem sobre suas próprias histórias e confiem que elas os ajudarão a se tornarem quem desejam ser. Sua história é o que você tem, o que você sempre terá. É algo para possuir", escreveu Michelle ao compartilhar a imagem com a capa do livro no Instagram.

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