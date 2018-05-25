Michelle Obama divulga capa de seu livro de memórias

Intitulado "Becoming", o livro é um "trabalho de profunda reflexão" e convida os leitores a entrar no mundo da ex-primeira-dama e conhecer as várias experiências que a moldaram ao longo do tempo, informa o site oficial da publicação.

"Estou muito feliz de compartilhar com todos vocês a capa de 'Becoming'. O processo de escrever este livro foi muito significativo e esclarecedor para mim. Enquanto me preparo para compartilhar 'Becoming' neste outono, espero que todos vocês também pensem sobre suas próprias histórias e confiem que elas os ajudarão a se tornarem quem desejam ser. Sua história é o que você tem, o que você sempre terá. É algo para possuir", escreveu Michelle ao compartilhar a imagem com a capa do livro no Instagram.