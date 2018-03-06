Michel Teló desembarca no ES com o show 'Bem Sertanejo'

"Bem Sertanejo", o show, tem Teló cantando a história da música sertaneja Crédito: Deivid Correa/Divulgação

O sonho de Michel Teló, de certa forma, sempre foi contar a história do sertanejo. Com o trabalho mais recente, o DVD Bem Sertanejo, o músico conseguiu realizar boa parte de seu grandioso projeto  tão pessoal quanto profissional. A ideia rendeu livro, quadro em programa de TV, um espetáculo musical e uma turnê, que desembarca no Espírito Santo para dois shows: o primeiro no Steffen, na Serra, sexta-feira (9), e o segundo em Colatina, na arena North Star, no sábado (10).

O show reúne um repertório que conta, cronologicamente, a história do gênero musical que hoje vive seu auge no país. No setlist, estão clássicos como Menino da Porteira, Chico Mineiro e Fio de Cabelo, além de outras músicas mais recentes, muitas delas já conhecidas na voz de Michel, como Fugidinha e Ei, Psiu! Beijo Me Liga.

Voltando de uma pausa na maratona de shows e outros compromissos, o cantor garante estar com as energias renovadas para se apresentar em Vitória. Ainda temos muitas cidades para passar com a turnê Bem Sertanejo  O Show. Algumas novidades também devem vir em breve, promete Teló, em entrevista ao C2.

Você sempre teve uma preocupação com a história do sertanejo, um dos gêneros mais em evidência no país hoje. Como classifica a fase atual?

A música sertaneja sempre soube acompanhar o mercado, soube se modernizar. E isso, pra mim, é um dos principais motivos para ser o que é hoje, a música mais tocada no Brasil. Quando o povo saiu da roça e foi para a cidade, o sertanejo foi junto nas letras, na maneira como é tocado, mas sem perder as raízes.

Você está voltando de férias agora. Está com as energias renovadas para começar a trabalhar no Espírito Santo, onde sempre reúne um bom público?

Estou sim. Férias, descanso, estar com a família, com amigos, isso sempre nos renova... Temos um ano inteiro pela frente e estou com a expectativa de que será um ano incrível.

Com seu destaque no The Voice, ganhando três temporadas seguidas, a cobrança para a próxima edição é ainda maior?

Com certeza, a responsabilidade também. Estou muito feliz em fazer parte da família The Voice, estar ao lado de grandes artistas e, principalmente, ter a oportunidade de conhecer tantos talentos. O programa abre novas portas para artistas que já estão na estrada ou que precisam de um primeiro passo.

No DVD "Bem Sertanejo" você praticamente conta a história do gênero musical, mas de uma forma mais leve e atraente. Qual a importância desse resgate?

Eu sempre tive esse sonho de contar a história da música sertaneja, mostrar as raízes, a trajetória desse gênero que faz parte da minha vida pessoal e profissional. O sertanejo merece essa resgate, com todo o respeito e carinho que eu tenho pela música sertaneja. Muita coisa mudou do ponto de vista musical. Ela veio quebrando barreiras. Historicamente, desde quando ela nasceu, desde quanto teve a primeira gravação, o primeiro LP gravado com Cornélio Pires, o estilo já começou a fazer sucesso. A música sertaneja é a raiz do povo. A maioria das pessoas do nosso país, a origem do povo brasileiro, veio do campo. E lá também é a origem da música sertaneja. E as pessoas, de alguma maneira, se identificam, toca o coração delas. Da mesma maneira que o mundo foi evoluindo, foi migrando para o urbano, o gênero foi evoluindo junto, foi se renovando.

Num show de sertanejo, o público aceita bem tanto as músicas mais antigas, quanto os hits atuais. Por que acha que isso acontece?

Porque a música sertaneja, seja qual for a época que foi lançada, toca o coração das pessoas, fala da realidade do povo brasileiro. A música sertaneja é a raiz do povo brasileiro, seja qual for o estilo.

SERVIÇO

Bem sertanejo, com Michel Teló

Serra

Quando: Sexta-feira (9), a partir das 22h.

Onde: Steffen Centro de Eventos. Rodovia ES 010, km 4, Jardim Limoeiro, Serra.

Ingressos: R$ 200 (segundo lote/pista all inclusive). À venda direto no Steffen, nas unidades Jaklayne Joias e no blueticket.com.br. Na compra de um ingresso pista, o assinante de A GAZETA ganha uma cadeira no setor exclusivo.

Informações:(27) 3338-3009.

Colatina

Quando: Sábado (10), a partir das 21h

Onde: Arena North Star - Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012, Barbados, Colatina

Ingressos: R$ 40 (1º Lote/pista/meia); R$ 70 (1º Lote/Vip/meia); R$ 100 (1º lote/Open bar/meia) e R$ 500 (Mesa Open Bar / 4 pessoas). À venda nas lojas Amigão Embalagens (Colatina), Rei do Celular (Colatina) e no site R$ 40 (1º Lote/pista/meia); R$ 70 (1º Lote/Vip/meia); R$ 100 (1º lote/Open bar/meia) e R$ 500 (Mesa Open Bar / 4 pessoas). À venda nas lojas Amigão Embalagens (Colatina), Rei do Celular (Colatina) e no site Bilheteria Digital