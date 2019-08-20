Metallica doa 250 mil euros para construção de hospital contra câncer infantil

A banda Metallica doa 250 mil euros para construção de um hospital pediátrico na Romênia Crédito: Reprodução/Facebook/DaruiesteViata

A banda norte-americana Metallica anunciou a doação de 250 mil euros (equivalente a R$ 1.122.000) para apoiar a construção do primeiro hospital para tratamento de câncer infantil da Romênia, no leste europeu.

A banda de heavy metal, muito popular na Romênia, fez a doação antes de seu show esgotado no dia 14 de agosto na Arena Nacional da Romênia, de acordo com a fundação sem fins lucrativos All Within My Hands.

Os recursos foram doados para a associação Daruieste Viata, que está trabalhando para modernizar a infraestrutura médica da Romênia, aumentar sua taxa de sobrevivência ao câncer e construir o primeiro Hospital Pediátrico de Oncologia e Radioterapia do país. O grupo diz que a taxa de sobrevivência do câncer no país está bem abaixo da média da União Europeia.

A construção do hospital começou em 2018 e está prevista para ser concluída em 2020.

Poucos hospitais foram construídos na Romênia desde a queda do comunismo em 1989. A doação foi registrada no perfil da banda no Instagram.

Essa não é a primeira doação de recursos da banda para apoiar instituições e causas sociais. Por onde passa, o grupo se envolve com organizações e eventos, sobretudo ligados a causas de proteção da infância.

METALLICA NO BRASIL

O Metallica confirmou as datas da turnê WorldWired na América do Sul . A banda fará quatro shows no Brasil em 2020: em Porto Alegre (21 de abril, na Arena do Grêmio), em Curitiba (23 de abril, no estádio Couto Pereira), em São Paulo (25 de abril, no estádio do Morumbi) e em Belo Horizonte (27 de abril, no estádio Mineirão).

A banda Greta Van Fleet fará a abertura em todos os shows. Já o grupo Ego Kill Talent vai se apresentar nos eventos no Brasil apenas.