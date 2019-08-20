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Metallica doa 250 mil euros para construção de hospital contra câncer infantil

Doação foi anunciada após show da banda na Romênia, país europeu que não possui nenhum hospital especializado em oncologia pediátrica

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 06:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 06:43
A banda Metallica doa 250 mil euros para construção de um hospital pediátrico na Romênia Crédito: Reprodução/Facebook/DaruiesteViata
A banda norte-americana Metallica anunciou a doação de 250 mil euros (equivalente a R$ 1.122.000) para apoiar a construção do primeiro hospital para tratamento de câncer infantil da Romênia, no leste europeu. 
A banda de heavy metal, muito popular na Romênia, fez a doação antes de seu show esgotado no dia 14 de agosto na Arena Nacional da Romênia, de acordo com a fundação sem fins lucrativos All Within My Hands.
Os recursos foram doados para a associação Daruieste Viata, que está trabalhando para modernizar a infraestrutura médica da Romênia, aumentar sua taxa de sobrevivência ao câncer e construir o primeiro Hospital Pediátrico de Oncologia e Radioterapia do país. O grupo diz que a taxa de sobrevivência do câncer no país está bem abaixo da média da União Europeia.
A construção do hospital começou em 2018 e está prevista para ser concluída em 2020.
Poucos hospitais foram construídos na Romênia desde a queda do comunismo em 1989. A doação foi registrada no perfil da banda no Instagram. 
Essa não é a primeira doação de recursos da banda para apoiar instituições e causas sociais. Por onde passa, o grupo se envolve com organizações e eventos, sobretudo ligados a causas de proteção da infância. 
METALLICA NO BRASIL 
O Metallica confirmou as datas da turnê WorldWired na América do Sul. A banda fará quatro shows no Brasil em 2020: em Porto Alegre (21 de abril, na Arena do Grêmio), em Curitiba (23 de abril, no estádio Couto Pereira), em São Paulo (25 de abril, no estádio do Morumbi) e em Belo Horizonte (27 de abril, no estádio Mineirão).
A banda Greta Van Fleet fará a abertura em todos os shows. Já o grupo Ego Kill Talent vai se apresentar nos eventos no Brasil apenas.
O Metallica ainda passará por Santiago (Chile), em 15 de abril, e Buenos Aires (Argentina), em 18 de abril.

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