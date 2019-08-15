Metallica anuncia shows no Brasil com abertura de Greta Van Fleet

O Metallica confirmou nesta quarta-feira (14) as datas da turnê WorldWired na América do Sul. A banda fará quatro shows no Brasil em 2020: em Porto Alegre (21 de abril, na Arena do Grêmio), em Curitiba (23 de abril, no estádio Couto Pereira), em São Paulo (25 de abril, no estádio do Morumbi) e em Belo Horizonte (27 de abril, no estádio Mineirão).
A banda Greta Van Fleet fará a abertura em todos os shows. Já o grupo Ego Kill Talent vai se apresentar nos eventos no Brasil apenas.
O Metallica ainda passará por Santiago (Chile), em 15 de abril, e Buenos Aires (Argentina), em 18 de abril.
Segundo a organização, nas quatro datas no Brasil os clientes cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva nos dias 20 e 21 de agosto, começando às 10h do dia 20 pela internet (eventim.com.br) e às 12h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 22 de agosto, às 10h pela internet e 12h nas bilheterias oficiais. Os preços variam de R$ 125 a R$ 780.
Já as entradas de Santiago começam a ser vendidas para o público em geral no dia 22 de agosto (quinta-feira), às 11h (horário local), enquanto os tíquetes de Buenos Aires ficam disponíveis no dia 27 de agosto (terça-feira), às 10h (horário local).
Quem for do fã Clube conta com pré-venda em todas as datas da turnê da América do Sul no dia 19 de agosto, às 10h (horário local).
Metallica – WorldWired Tour
Porto Alegre
Onde: Arena do Grêmio
Quando: 21 de abril
Quanto: R$ 125 a R$ 740
Curitiba
Onde: Estádio Couto Pereira
Quando: 23 de abril
Quanto: R$ 145 a R$ 750
São Paulo
Onde: Estádio do Morumbi
Quando: 25 de abril
Quanto: R$ 145 a R$ 780
Belo Horizonte
Onde: Estádio Mineirão
Quando: 27 de abril
Quanto: R$ 140 a R$ 740