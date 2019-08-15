Metallica anuncia shows no Brasil com abertura de Greta Van Fleet

Apresentação do Metallica no Kantolan Tapahtumapuisto - Kantola Event Park Crédito: Brett Murray/Jeff Yeager/Divulgação

Metallica confirmou nesta quarta-feira (14) as datas da turnê WorldWired na shows no Brasil em 2020: em Porto Alegre (21 de abril, na Arena do Grêmio), em Curitiba (23 de abril, no estádio Couto Pereira), em São Paulo (25 de abril, no estádio do Morumbi) e em Belo Horizonte (27 de abril, no estádio Mineirão). confirmou nesta quarta-feira (14) as datas da turnêna América do Sul . A banda fará quatronoem 2020: em Porto Alegre (21 de abril, na Arena do Grêmio), em Curitiba (23 de abril, no estádio Couto Pereira), em São Paulo (25 de abril, no estádio do Morumbi) e em Belo Horizonte (27 de abril, no estádio Mineirão).

A banda Greta Van Fleet fará a abertura em todos os shows. Já o grupo Ego Kill Talent vai se apresentar nos eventos no Brasil apenas.

O Metallica ainda passará por Santiago (Chile), em 15 de abril, e Buenos Aires (Argentina), em 18 de abril.

Segundo a organização, nas quatro datas no Brasil os clientes cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva nos dias 20 e 21 de agosto, começando às 10h do dia 20 pela internet (eventim.com.br) e às 12h nas bilheterias oficiais. Para o público geral, a venda começa no dia 22 de agosto, às 10h pela internet e 12h nas bilheterias oficiais. Os preços variam de R$ 125 a R$ 780.

Já as entradas de Santiago começam a ser vendidas para o público em geral no dia 22 de agosto (quinta-feira), às 11h (horário local), enquanto os tíquetes de Buenos Aires ficam disponíveis no dia 27 de agosto (terça-feira), às 10h (horário local).

Quem for do fã Clube conta com pré-venda em todas as datas da turnê da América do Sul no dia 19 de agosto, às 10h (horário local).

Metallica – WorldWired Tour

Porto Alegre

Onde: Arena do Grêmio

Quando: 21 de abril

Quanto: R$ 125 a R$ 740

Curitiba

Onde: Estádio Couto Pereira

Quando: 23 de abril

Quanto: R$ 145 a R$ 750

São Paulo

Onde: Estádio do Morumbi

Quando: 25 de abril

Quanto: R$ 145 a R$ 780

Belo Horizonte

Onde: Estádio Mineirão

Quando: 27 de abril