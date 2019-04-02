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MÚSICA

Mercado global de música cresce 9,7% em 2018, revela IFPI

Números do Global Music Report, da Federação Internacional da Industria Fonográfica, apontaram o quarto ano seguido de crescimento para a indústria

Publicado em 

02 abr 2019 às 14:09

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 14:09

06/02/2019 - Drake foi o recordista em número de streamings em 2018 Crédito: Rock in Rio
O mercado de música gravada cresceu 9,7% no mundo em 2018, o quarto ano seguido de crescimento, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 2, pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em inglês). As receitas da indústria em 2018 somaram US$ 19,1 bilhões.
O principal responsável pelo crescimento segue sendo o streaming: com aumento de 34% nas receitas, os serviços hoje representam 47% dos rendimentos globais da indústria. No final de 2018, segundo os dados, existiam 255 milhões de assinantes de plataformas de streaming no mundo.
No cenário global, houve uma queda de 10,1% nas vendas de mídias físicas e queda de 21,2% nas receitas de downloads. A América Latina é o mercado que mais cresceu no mundo todo, com alta de 16,8%.
Em uma entrevista coletiva por telefone, desde Londres, a diretora-executiva da IFPI, Frances Moore, demonstrou otimismo, mas ressaltou a necessidade de a indústria continuar a construir bases sólidas para preservar o ambiente de crescimento e mantê-lo sustentável.
"Conforme os mercados de música continuam a se desenvolver e evoluir, é imperativo que a infraestrutura legal e de negócios esteja no lugar para garantir que a música seja avaliada de maneira justa, e que as receitas sejam mandadas de volta para quem de direito, para apoiar o próximo ciclo de crescimento", disse.

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