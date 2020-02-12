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Reggae, pop e MPB

Melim traz show 'good vibes' para a tarde de domingo (16), em Vitória

Trio se apresenta no Embrazado, na Praia do Canto, a partir das 16h, e traz sucessos como 'Ouvi Dizer' e 'Meu Abrigo' para os fãs capixabas

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 19:03
Rodrigo Melim, Diogo Melim e Gabriela Melim Crédito: Sergio Blazer/Reprodução/Instagram @melimoficial
O palco do Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória, vai ser só "good vibes" no próximo domingo (16). Pelo menos é isso o que promete o trio Melim, que traz à Capital hits de seu primeiro álbum, alguns feats que estouraram na web e o single "Gelo", que "não pode faltar", como brinca Rodrigo, em entrevista para o Divirta-se.
Embalado pelos ritmos do reggae, pop e MPB, a ideia do show, de acordo com o músico, é que seja uma experiência completamente positiva para os fãs, além de transbordar amor por meio das canções. "A expectativa é sempre a melhor possível e esperamos que a galera curta bastante", diz, apontando que os preparativos estão a mil para ele e os irmãos, Diogo e Gabriela, estrearem no palco 360º mais famoso da Grande Vitória.
"Meu Abrigo", a famosa "Ouvi Dizer" e "Um Sinal" também estão entre as escolhidas dos músicos para o repertório de apresentação para os fãs capixabas. As três caíram nas graças do público e não à toa colecionam mais de centenas de milhões de plays nas plataformas digitais. 
"Teremos muitas surpresas para 2020. Nova turnê, novo álbum e outras coisas, mas ainda está cedo para falarmos. Estamos trabalhando bastante e preparando tudo com um carinho enorme"
Rodrigo Melim - Músico
Apesar de já terem conquistado fama antes disso, o grupo estourou, definitivamente, após participar do "SuperStar", da Globo, em 2016. Na mesma ocasião, o álbum "Melim", com 16 faixas autorais, virou sucesso nacional.
"Reconhecimento é sempre bom! É muito legal saber o que nossas canções fazem na vida das outras pessoas. Para nós, esse é o verdadeiro sucesso", fala Rodrigo.

VÁ LÁ

  • MELIM NO EMBRAZADO
  • Local: Embrazado (R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória)
  • Data: 16 de fevereiro de 2020 (domingo), a partir das 16h
  • Ingressos: R$ 50 (meia-entrada); R$ 100 (meia-entrada) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br
  • Informações: (27) 99791-5623

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