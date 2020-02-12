Melim traz show 'good vibes' para a tarde de domingo (16), em Vitória

Rodrigo Melim, Diogo Melim e Gabriela Melim Crédito: Sergio Blazer/Reprodução/Instagram @melimoficial

Divirta-se. O palco do Embrazado , na Praia do Canto, em Vitória, vai ser só "good vibes" no próximo domingo (16). Pelo menos é isso o que promete o trio Melim , que traz à Capital hits de seu primeiro álbum, alguns feats que estouraram na web e o single "Gelo", que "não pode faltar", como brinca Rodrigo, em entrevista para o

Embalado pelos ritmos do reggae, pop e MPB, a ideia do show, de acordo com o músico, é que seja uma experiência completamente positiva para os fãs, além de transbordar amor por meio das canções. "A expectativa é sempre a melhor possível e esperamos que a galera curta bastante", diz, apontando que os preparativos estão a mil para ele e os irmãos, Diogo e Gabriela, estrearem no palco 360º mais famoso da Grande Vitória.

"Meu Abrigo", a famosa "Ouvi Dizer" e "Um Sinal" também estão entre as escolhidas dos músicos para o repertório de apresentação para os fãs capixabas. As três caíram nas graças do público e não à toa colecionam mais de centenas de milhões de plays nas plataformas digitais.

"Teremos muitas surpresas para 2020. Nova turnê, novo álbum e outras coisas, mas ainda está cedo para falarmos. Estamos trabalhando bastante e preparando tudo com um carinho enorme" Rodrigo Melim - Músico

Apesar de já terem conquistado fama antes disso, o grupo estourou, definitivamente, após participar do "SuperStar", da Globo, em 2016. Na mesma ocasião, o álbum "Melim", com 16 faixas autorais, virou sucesso nacional.

"Reconhecimento é sempre bom! É muito legal saber o que nossas canções fazem na vida das outras pessoas. Para nós, esse é o verdadeiro sucesso", fala Rodrigo.

VÁ LÁ