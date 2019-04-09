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SHOWS

Melanie C anuncia apresentações na Parada LGBT de São Paulo

Integrante do grupo Spice Girls marcará presença no dia do desfile e em uma festa que antecede o evento

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2019 às 19:27
09/04/2019 - Melanie C, integrante do grupo Spice Girls Crédito: Instagram/@melaniecmusic
Melanie C anunciou nesta segunda-feira, 8, que virá ao Brasil em junho para duas apresentações no período da Parada do Orgulho LGBT em São Paulo. A passagem da cantora pelo País faz parte de uma série de shows previstos ;em diferentes cidades do mundo, uma parceria com a boate britânica Sink The Pink.
"Tão orgulhosa de anunciar detalhes de um show único, pelo mundo, com a Sink The Pink, estreando em uma turnê de eventos do orgulho gay. Começando em São Paulo, dia 21 de junho, essa emocionante colaboração também levará a festa para outras cidades", escreveu a integrante do grupo Spice Girls ao publicar a novidade nas redes sociais.
Além de se apresentar no dia 21 de junho, Melanie C também marcará presença no desfile oficial da Parada LGBT, que este ano ocorre no dia 23 de junho, na Avenida Paulista, na região central de São Paulo.

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