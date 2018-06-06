Meio ambiente entra em cena em festival de cinema de Burarama

Em sua 4ª edição, o Cine.Ema  Festival de Cinema Ambiental e Sustentável do Espírito Santo homenageia um dos grandes mestres do cinema capixaba, Orlando Bomfim Netto. O evento acontece até a sábado, dia 9 de junho, em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, e traz uma gama de atrações que vão desde oficinas lúdicas, observação de aves, shows, até a mostra competitiva de curtas.

É a primeira vez que vamos homenagear algum personagem do cinema. O Orlando foi escolhido porque alguns dos seus filmes da década de 1970 foram digitalizados. Tendo essas obras disponíveis, decidimos além de exibir dois deles, homenageá-lo. E não só pelos trabalhos que ele produziu no meio ambiente, mas pelo seu significado na história do cinema capixaba, destaca Léo Alves, um dos organizadores do festival.

MOSTRA

Orlando também é um dos jurados da mostra, ao lado de Leandra Moreira, presidente da ABD Capixaba, e Ériton Berçaco, organizador da mostra Pare, olhe, escute e curador do Fecin  Festival de TV e Cinema de Muqui. Juntos, eles vão selecionar os três concorrentes que vão ganhar o troféu Sino de Ouro.

Foram cerca de 100 inscritos entre as obras da mostra competitiva e os da não-competitiva a partir do tema Cadê a árvore que tava aqui?. Cineastas de diferentes pontos do Brasil e oito finalistas disputam o prêmio e vão comparecer pela primeira vez ao evento para trocar ideia com os moradores da região.

É um panorama bem diverso do país. Tem filme de Minas Gerais, Brasília, Goiás, Recife, Espírito Santo, entre outros. Eles montam essa diversidade incrível que o Brasil tem. São diferentes gêneros, como aventura, animação, ficção, que refletem de maneira criativa sobre os aspectos do mundo sustentável, diz Léo.

As crianças terão programação só para elas: além de oficinas e outras atividades, o festival realiza o Cine.Eminha, com filmes infantis voltados à educação ambiental. O festival ainda exibe pela primeira vez sessões em closed caption, audiodescrição e libras.



