Maurício de Sousa quer abordar questão de gênero na 'Turma da Mônica'

Maurício de Sousa, o criador da Turma da Mônica, revelou que pretende trabalhar a temática de gênero em suas revistas em entrevista ao Poder em Foco, do SBT, que irá ao ar no próximo domingo, 22.

Questionado sobre a possibilidade de incluir a "questão de gênero" em suas produções, respondeu: "Os leitores fazem parte de uma sociedade que ainda tem restrições para essa abertura de gênero. Eu ainda tenho revistas infantis, agora que nós entramos na revista juvenil. Eu quero chegar logo na Turma da Mônica adulta para eu poder abrir mais esse leque".

"Hábitos, costumes, tradições e tudo mais vão se alterando com o tempo e no bairro do Limoeiro, onde a turma mora, chegam essas mensagens também", concluiu.