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PARCERIAS

Mauricio de Sousa apresentará novidades da 'Turma da Mônica' na Comic Con

Cartunista falará mais sobre o filme live-action 'Laços' e a parceria com a DC para os quadrinhos

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 19:22
Mauricio de Sousa vai falar sobre o filme 'Laços' na CCXP Crédito: Werther Santana/ Estadão
Mauricio de Sousa está confirmado na Comic Con Experience, que ocorre de 6 a 9 de dezembro no São Paulo Expo. Ele vai apresentar algumas novidades do universo da Turma da Mônica. O estúdio do cartunista, Mauricio de Sousa Produções, terá um painel especial no evento no dia 7 às 13h, no auditório Cinemark XD.
O artista vai falar mais sobre o filme live-action "Turma da Mônica: Laços", que começou a ser gravado em junho deste ano e terá Monica Iozzi no papel de Dona Luiza, mãe de Mônica.
Além disso, Mauricio vai falar da parceria com a DC para os quadrinhos, sobre o game Mônica e a Guarda dos Coelhos e o aplicativo que dá acesso aos gibis da Turma da Mônica.
Outras atrações
Também estão confirmados no evento geek a atriz Sandra Bullock, que vai apresentar "Bird Box", nova trama de terror da Netflix estrelada por ela, Tom Welling, o eterno Superman no seriado de TV "Smallville", e Sophie Turner, a Sansa Stark em "Game of Thrones".
O elenco de "Stranger Things" também estará na feira, mas a Netflix não informou quais atores virão ao País.

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