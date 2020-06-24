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Apresentações seguidas

Matheus e Kauan viram atração na programação junina do Multishow e Globo

A dupla participa, em dias seguidos, dos programas TVZ, Encontro com Fátima Bernardes e Arraiá Em Casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 11:58

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 11:58

A dupla Matheus e Kauan
A dupla Matheus e Kauan Crédito: DZ
Donos do projeto Não vamos confinar as nossas vozes, lançado no dia 17 de março, em que fizeram um desafio para outros artistas realizarem show digital e, assim, manter sempre uma atração musical para o público isolado pela pandemia da Covid-19Matheus e Kauan, agora, surgem em atrações na programação da Globo e Multishow.
Nesta quarta (24), a partir das 19h, a dupla apresenta o TVZ Especial São João, dando dicas de clipes e mostrando também vídeos deles mesmo. Na sexta (26), eles surgem no Encontro com Fátima Bernardes, cantando e conversando no programa, que será sobre as tradições juninas. No sábado (27), fecham a grade temática com chave de outro, no Arraiá em Casa. A atração começa a partir das 20h, no GNT, Multishow e canal do YouTube da apresentadora Thaynara OG, que convidou a dupla para o especial. Às 22h30, a festa junina invade a telinha da Globo, logo após Fina Estampa, para completar a noite. 

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Além de Matheus e Kauan, Arraiá em Casa terá musical de Xand Avião e Fernando e Sorocaba. Claude Troisgros e Fabiana Karla trocarão figurinhas  e receitas  de diferentes pratos juninos, cada um de sua casa, dividindo cena com Thaynara OG, que estará em São Luís, no Maranhão.

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