Matheus e Kauan viram atração na programação junina do Multishow e Globo

Donos do projeto Não vamos confinar as nossas vozes, lançado no dia 17 de março, em que fizeram um desafio para outros artistas realizarem show digital e, assim, manter sempre uma atração musical para o público isolado pela pandemia da Covid-19, Matheus e Kauan, agora, surgem em atrações na programação da Globo e Multishow.
Nesta quarta (24), a partir das 19h, a dupla apresenta o TVZ Especial São João, dando dicas de clipes e mostrando também vídeos deles mesmo. Na sexta (26), eles surgem no Encontro com Fátima Bernardes, cantando e conversando no programa, que será sobre as tradições juninas. No sábado (27), fecham a grade temática com chave de outro, no Arraiá em Casa. A atração começa a partir das 20h, no GNT, Multishow e canal do YouTube da apresentadora Thaynara OG, que convidou a dupla para o especial. Às 22h30, a festa junina invade a telinha da Globo, logo após Fina Estampa, para completar a noite.
Além de Matheus e Kauan, Arraiá em Casa terá musical de Xand Avião e Fernando e Sorocaba. Claude Troisgros e Fabiana Karla trocarão figurinhas e receitas de diferentes pratos juninos, cada um de sua casa, dividindo cena com Thaynara OG, que estará em São Luís, no Maranhão.