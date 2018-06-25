Mateus Solano sobre 'Selfie' no ES: 'Risos e pulga atrás da orelha'

Mateus Solano no espetáculo Selfie Crédito: Vitor Zorzal/Divulgação

Estar on-line boa parte do tempo, conectado em redes sociais e postar fotos e vídeos em tempo real é uma febre, parte de um fenômeno que vem tomando conta da sociedade há alguns anos. Esse comportamento é o tema central da peça Selfie, que estreou no Espírito Santo há quatro anos e agora está de volta, repaginada.

Estrelada por Mateus Solano e Miguel Thiré, e dirigida por Marcos Caruso, a comédia terá três sessões neste fim de semana, em Vitória, e quer provocar no público a seguinte reflexão: Será que preciso mesmo tirar essa foto agora? Será que não é melhor me desligar um pouco?. Para Solano, que vive o personagem Cláudio, esse é um exercício diário que precisa ser feito, principalmente para quem já se sente refém de um smartphone. Ele, hoje, tem dois perfis no Instagram. Tenho o meu aberto e um que é fechado. No aberto eu prefiro postar coisas minhas, fotos, vídeos. No fechado posto fotos com meus filhos, momentos mais íntimos em família.

Gazeta Online bateu um papo com o ator, que contou um pouco de como será a peça em Vitória:

A história te coloca como uma pessoa superconectada. Você se considera assim na vida real?

Não, na verdade o Cláudio, meu personagem, é um retrato nosso, da sociedade. É claro que tem um pequeno exagero, porque em determinado momento, quando ele perde as informações do celular, ele não lembra mais nem quem ele é  apesar de eu achar que nós não estamos longe disso. Eu não me considero muito tecnológico não, mas de uns tempos para cá triplicou meu uso do celular, até porque existe essa demanda virtual de ser alguém na internet.

Você até teve um recente caso com um vídeo em um tribo indígena, em que você estava de sunga e as pessoas repararam em cada detalhe da gravação...





O tempo todo a gente está postando... É uma nova forma de lidar com um público que a gente não tinha antes. Mas sempre que eu posto alguma coisa, tento ser uma pessoa autêntica. O que eu posto no meu Instagram fechado é diferente do que eu posto no aberto.

Em alguma situação pessoal essas tecnologias te atrapalharam? Alguma vez isso te incomodou muito?





Nunca tive uma relação assim... Sou de 1981, sou da geração das antigas, casado há muito tempo. Isso é uma coisa de 2007 para cá, quando a nuvem começou a ganhar fama, abriu essa tecnologia dessa nuvem que só cresce... Então acho que nem tive tempo de lidar com gente assim.

Mas você fala de nuvem... Como fica informado das novidades do mundo tech?





Gosto de ler muito. Um ótimo livro que me dediquei sobre o assunto foi "Obrigado Pelo Atraso", de Claudio Figueiredo e Thomas Friedman. Leio por interesse mesmo, sempre gostei de me informar de tudo, e quem indicou esse livro foi a própria TV Globo, em uma época. Acaba que de alguma forma isso ajuda nas interpretações e na missão de ficar por dentro de várias novidades.

Foto: Vitor Zorzal/Divulgação - Foto: Vitor Zorzal/Divulgação"/> - Foto: Vitor Zorzal/Divulgação"/> Mateus Solano e Miguel Thiré estrelam a peça "Selfie" Na peça, depois que os aparelhos quebram por acidente, o personagem tenta recuperar tudo com a própria memória. Esse exercício de "desconectar" é difícil, dá aquele desespero?

Com toda a certeza. Uma coisa que falamos também é que todos nós não estaríamos viciados se não fosse bom. A peça toma esse cuidado de não culpar ninguém pelo que está acontecendo, é válido ressaltar. Afinal é algo que realmente está acontecendo e acho que é por isso que cada vez mais precisamos falar nesse assunto. A vida acontece em momentos que não estamos no celular, e esses momentos vão passando e a gente não os vive. É uma pena.

E é mais ou menos essa a mensagem da peça?





A peça tenta fazer uma reflexão. É uma comédia escrachada, mas é no riso que desarmamos a pessoa e a fazemos refletir. Quando estivemos em Vitória há quatro anos, pensávamos que essa peça ia envelhecer rápido. Acontece que de quatro anos para cá ela só ficou mais atual, mais urgente e necessária de ser debatida. Eu falo que eu garanto um riso no rosto e uma pulga atrás da orelha.

E como você dribla tudo isso na criação dos filhos?





Eles não ficam muito (grudados) na televisão, tento sempre incentivá-los a irem brincar fora de casa... De alguma forma eu tento passar o que minha mãe me passava. É um meio termo. O que a peça faz é te fazer pensar: Será que é hora de fazer isso? Ou é hora de fazer aquilo?. Porque passamos o dia na frente da tela e depois, quando é tarde, nos damos conta de que não fizemos nada. Acho que o espetáculo como um todo treina esse exercício.

Quando a peça esteve em Vitória o pessoal se identificou com alguma parte específica?





Todos se identificam muito. A peça estreou em Vitória, né... O que o capixaba viu (em 2014) é muito diferente do que vão ver agora. A peça sendo nossa faz com que tenhamos muito mais liberdade para ir lapidando mais e mais as cenas. A história é a mesma, mas é uma peça muito mais redonda.

SERVIÇO

"Selfie" com Mateus Solano e Miguel Thiré

Local: Teatro Universitário (Ufes - Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória)

Datas: dias 29 e 30 de junho e 1º de julho (sexta e sábado às 21h, e domingo às18h)

Tudus.com.br ou na bilheteria do teatro Ingresso: R$ 100 (térreo, setor A, inteira); R$ 80 (térreo, setor B, inteira); R$ 50 (mezanino, inteira) - Vendas peloou na bilheteria do teatro