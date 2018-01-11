Matanza faz shows em Marataízes e Vila Velha

Banda Matanza faz dois shows neste fim de semana, no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Felipe Diniz

Nesta sexta (12) e sábado (13), o Matanza desembarca no Espírito Santo para duas paradas com a nova turnê Total Destruído, onde a protagonista é a música Na lama do dia seguinte, lançada no último mês de outubro, em curta-metragem. As apresentações serão no Street Rebels Rock Bar, em Marataízes, e no Correria Music Bar, em Vila Velha.

Apesar da nova turnê, o Matanza promete tocar os sucessos clássicos como Eu não gosto de ninguém, Ela roubou meu caminhão e Clube dos canalhas, por exemplo. Em Vila Velha, a abertura para a atração principal será feita pela banda capixaba The Devils, que toca um estilo conhecido por nova onda do heavy metal.

Histórico

Criada em 1997, no Rio de Janeiro, a banda de rock pesado Matanza é uma das mais bem-conceituadas e respeitadas no cenário nacional. Com seu estilo único de fazer música, o quinteto formado por Jimmy London (vocal), Mauricio Nogueira (guitarra), Jonas Cáffaro (bateria), Dony Escobar (contrabaixo) e Marco Donida (guitarra) já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em grandes festivais, como o Sepulfest (2004), o Rock In Rio (2011), a Virada Cultural (2016) e o Lollapalooza Brasil (2016), por exemplo.

No Brasil, o Matanza é pioneiro do estilo countrycore, que mistura o country norte-americano à energia e intensidade do hardcore, com pitadas de thrash metal e o folk irlandês. Sempre com letras bem-humoradas, o grupo conta histórias de bebedeiras, ressacas e brigas de bar em sua maioria, porém também faz críticas sociais em músicas como Orgulho e Cinismo e Odiosa Natureza Humana.

SERVIÇO:

MATANZA EM MARATAÍZES

Quando: Sexta-feira (12), a partir das 20h

Onde: Street Rebels Rock Bar - Av. Atlântica, 2000, Xodó, Marataízes

Ingressos (2º lote): R$ 80 (inteira); R$ 40 (meia e promocional*)

*Levando 1kg de alimento não perecível

Pontos de venda: no site sympla.com.br

Telefone: (28)99885-8100

Classificação etária: 16 anos

MATANZA EM VILA VELHA

Quando: Sábado (13), a partir das 21h

Onde: Correria Music Bar - Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha, ES

Ingressos: R$ 45 (meia e promocional*)

*Levando 1kg de alimento não perecível

Pontos de venda de ingressos:

VILA VELHA - Órbita Rock ((27) 3219-4963), Correria Music Bar e Carneiro Instrumentos Musicais ((27) 3239-4626 ou (27) 3320-6333);

CARIACICA - Carneiro Instrumentos Musicais ((27)3070-7636);

SERRA - Carneiro Instrumentos Musicais ((27) 3211-0770);

VITÓRIA - Romero Carniceria ((27) 3024-0642);

COMISSÁRIO VITÓRIA - Luciano Ameia Rock ((27)99831-3133);

Ou através do site sympla.com.br

Telefone: (27) 98116-3325