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ROCK

Matanza faz shows em Marataízes e Vila Velha

Famosa banda de rock está com turnê nova: 'Total Destruído 2018'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 20:08

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 20:08

Banda Matanza faz dois shows neste fim de semana, no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Felipe Diniz
Nesta sexta (12) e sábado (13), o Matanza desembarca no Espírito Santo para duas paradas com a nova  turnê Total Destruído, onde a protagonista é a música Na lama do dia seguinte, lançada no último mês de outubro, em curta-metragem. As apresentações serão no Street Rebels Rock Bar, em Marataízes, e no Correria Music Bar, em Vila Velha.
Apesar da nova turnê, o Matanza promete tocar os sucessos clássicos como Eu não gosto de ninguém, Ela roubou meu caminhão e Clube dos canalhas, por exemplo. Em Vila Velha, a abertura para a atração principal será feita pela banda capixaba The Devils, que toca um estilo conhecido por nova onda do heavy metal.
Histórico
Criada em 1997, no Rio de Janeiro, a banda de rock pesado Matanza é uma das mais bem-conceituadas e respeitadas no cenário nacional. Com seu estilo único de fazer música, o quinteto formado por Jimmy London (vocal), Mauricio Nogueira (guitarra), Jonas Cáffaro (bateria), Dony Escobar (contrabaixo) e Marco Donida (guitarra) já se apresentou em mais de 100 cidades brasileiras e em grandes festivais, como o Sepulfest (2004), o Rock In Rio (2011), a Virada Cultural (2016) e o Lollapalooza Brasil (2016), por exemplo.
No Brasil, o Matanza é pioneiro do estilo countrycore, que mistura o country norte-americano à energia e intensidade do hardcore, com pitadas de thrash metal e o folk irlandês. Sempre com letras bem-humoradas, o grupo conta histórias de bebedeiras, ressacas e brigas de bar em sua maioria, porém também faz críticas sociais em músicas como Orgulho e Cinismo e Odiosa Natureza Humana.
SERVIÇO:
MATANZA EM MARATAÍZES
Quando: Sexta-feira (12), a partir das 20h
Onde: Street Rebels Rock Bar - Av. Atlântica, 2000, Xodó, Marataízes
Ingressos (2º lote): R$ 80 (inteira); R$ 40 (meia e promocional*) 
*Levando 1kg de alimento não perecível 
Pontos de venda: no site sympla.com.br
Telefone: (28)99885-8100
Classificação etária: 16 anos
MATANZA EM VILA VELHA
Quando: Sábado (13), a partir das 21h
Onde: Correria Music Bar - Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha, ES
Ingressos: R$ 45 (meia e promocional*)
*Levando 1kg de alimento não perecível
Pontos de venda de ingressos:
VILA VELHA - Órbita Rock ((27) 3219-4963), Correria Music Bar e Carneiro Instrumentos Musicais ((27) 3239-4626 ou (27) 3320-6333);
CARIACICA - Carneiro Instrumentos Musicais ((27)3070-7636);
SERRA - Carneiro Instrumentos Musicais ((27) 3211-0770);
VITÓRIA - Romero Carniceria ((27) 3024-0642);
COMISSÁRIO VITÓRIA - Luciano Ameia Rock ((27)99831-3133);
Ou através do site sympla.com.br
Telefone: (27) 98116-3325
Classificação etária: 18 anos

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