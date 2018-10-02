Marvel divulga participação de Stan Lee em 'Homem-Formiga e a Vespa'

. Crédito: Reprodução/Instagram @therealstanlee

Stan Lee é reconhecido pela contribuição expressiva no mundo Marvel. A lenda dos quadrinhos é conhecida também por aparecer em todos os filmes, em pontas rápidas, quase sempre de maneira bem humorada.

Em "Homem-Formiga e a Vespa", que terá lançamento em DVD e Blu-ray no dia 17 de outubro, Stan Lee vê o personagem encolhendo e aumentando. Confuso, ele acredita que o problema aconteceu por causa de um experimento nos anos 1960, década na qual o personagem foi criado.

"Uau, os anos 60 foram engraçados, mas agora eu pago por isso", ironizou o lendário escritor e editor. O trecho é comentado pelo ator Paul Rudd, que interpreta o Homem-Formiga.