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Marvel divulga participação de Stan Lee em 'Homem-Formiga e a Vespa'

Erros de gravação e trechos alternativos foram divulgados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 16:58

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 16:58

. Crédito: Reprodução/Instagram @therealstanlee
Stan Lee é reconhecido pela contribuição expressiva no mundo Marvel. A lenda dos quadrinhos é conhecida também por aparecer em todos os filmes, em pontas rápidas, quase sempre de maneira bem humorada.
Em "Homem-Formiga e a Vespa", que terá lançamento em DVD e Blu-ray no dia 17 de outubro, Stan Lee vê o personagem encolhendo e aumentando. Confuso, ele acredita que o problema aconteceu por causa de um experimento nos anos 1960, década na qual o personagem foi criado.
"Uau, os anos 60 foram engraçados, mas agora eu pago por isso", ironizou o lendário escritor e editor. O trecho é comentado pelo ator Paul Rudd, que interpreta o Homem-Formiga.
Stan Lee é homenageado sempre de forma divertida, destacando sua importância nas obras da Marvel. A aparição dele nos próprios filmes é sempre aguardada pelos espectadores.

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