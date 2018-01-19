Martinho da Vila celebra 80 anos com ode à Vila Isabel

A trajetória de Martinho da Vila e a história da Vila Isabel, agremiação do Carnaval do Rio de Janeiro, se confundem. Por isso o sambista decidiu dividir as comemorações dos seus 80 anos com sua escola do coração. Seu novo álbum, Alô, Vila Isabeeeel, lançado na última sexta-feira nas plataformas digitais, traz um homenagem ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Vila Isabel em suas 13 faixas.

Martinho chegou à escola na década de 60 e seu primeiro samba a ganhar a Avenida pela Vila foi Carnaval de Ilusões (1967).

Eu curto muito esse negócio da memória e quis tentar contar a história da Vila Isabel através do samba, acho que consegui. São 52 anos e nessa brincadeira talvez eu seja o componente da Vila com mais carnavais desfilados, conta Martinho em entrevista por telefone ao C2.

A peneira para escolher as cancões não foi fácil. O cantor reuniu os compositores da escola e fez uma pré-seleção. Foi triste, mas no álbum estão reunidos os mais expressivos.

O cantor e compositor passeia pelos momentos que marcam a história da Vila Isabel. Na inédita Quatro de Abril, Martinho canta fundação da agremiação, em 1946. Mas nem só de músicas novas é feito Alô, Vila Isabeeeel. Os dois sambas-enredos que embalaram as vitórias da Vila Isabel são relembradas  Soy Loco Por Ti, América, de 2006, e A Vila Canta o Brasil, celeiro do mundo, de 2013, também estão lá.

O sambista Noel Rosa, nascido em Vila Isabel, inspiração da branco e azul é celebrado nas faixas Palpite Infeliz e Feitiço da Vila, encerrada por Alô, Noel. Mas tal qual Noel, Martinho também é ícone na Vila.

Tenho até um busto de bronze, que estampa a capa do álbum, comenta. Tanto que este não é seu primeiro disco em homenagem à escola. Fiz isso uma vez, com o disco Martinho da Vila Isabel, em 1984. De lá pra cá meu relacionamento com a escola só se fortaleceu.

Os filhos mais uma vez estão presentes. Martnalia é quem assina Segunda Opção. Analimar Ventapane e Martinho Antônio participam da faixa que reúne Samba do Samuel, Força Total e Vem pro Samba. Já Tunico da Vila está na já citada A Vila Canta o Brasil, celeiro do mundo.

Relação com o ES

Tunico, aliás, companheiro nos trabalhos do pai, é um dos assuntos da entrevista ao C2. O filho, que mora desde o ano passado em Vitória, faz com que a relação com Martinho, que eternizou a música Madalena do Jucu, se estreite ainda mais com o Espírito Santo.

Já falei com o Tunico para ficar aí porque os capixabas o tratam muito bem. Acho que ele fez bem em mudar, está produzindo mais, e está fazendo uma série de shows em homenagem aos meus 80 anos.

O show de lançamento d Alô, Vila Isabeeeel acontece no próximo dia 25 no Rio de Janeiro e depois parte para São Paulo. Mas quero ver se consigo fazer o show de lançamento no Espírito Santo também, ao lado do Tunico, adianta.

Homenagens

Dono de inúmeros sucessos musicais, autor de livros que o levaram a ocupar um lugar na Academia Carioca de Letras e pai de oito filhos, Martinho completa 80 anos mês que vem. Ele até tenta fugir do assunto, já que assume que fica sem jeito com homenagens.

Finjo que não é comigo. Já estão rolando algumas, meus amigos fizeram, netos... Receber homenagem é complicado porque fico sem graça, tenho que falar alguma coisa, agradecer. O legal da homenagem é se eu não estiver presente, souber só depois, brinca.

Entre as tantas festividades, uma já tem a presença do aniversariante confirmada. A Escola de Samba Unidos do Peruche, de São Paulo, escolheu Martinho como tema para o seu desfile do Carnaval 2018. É incrível, eu não esperava. Mas tenho muito a ver com São Paulo. Vou sair no último carro do desfile. Agora estou apaixonado também pela Peruche, que é uma escola tradicional e muito boa.

E por falar em Carnaval, as incertezas que cercam o carnaval carioca não desanimam Martinho e sua Vila. Acho que vai ser igualzinho aos outros, não vai ter problema. Todo mundo quer mais e mais dinheiro, mas as escolas têm uma estrutura muito bem feita, e dá pra fazer um grande carnaval. A Vila Isabel tá lá preparada.

CONFIRA

Capa do CD "Alô, Vila Isabeeeel", de Martinho da Vila Crédito: Gravadora Sony Music/Divulgação





Alô, Vila Isabeeeel

Martinho da Vila