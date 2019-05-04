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MÚSICA

Maroon 5 é confirmado como atração do VillaMix Festival em São Paulo

Banda americana entra no line-up do festival que acontecerá em julho

Publicado em 

03 mai 2019 às 21:49

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 21:49

Maroon 5 durante show Crédito: Reprodução/Instagram @maroon5
O festival VillaMix tem ganhado fama por trazer nomes do mundo pop para seu line-up. Na edição deste ano em São Paulo, não será diferente.
Nesta sexta-feira (3), a banda americana Maroon 5 foi confirmada como uma das atrações para o VillaMix Festival de São Paulo, que acontecerá nos dias 6 e 7 de julho.
De acordo com o anúncio oficial feito por Marcos Araújo, presidente do festival, este será o único show da banda de Adam Levine na América Latina. Araújo conta ainda que as novidades sobre o VillaMix deste ano não param por aqui.
 "Teremos algumas surpresas para esta edição do VMF que realmente está marcando uma nova fase do evento. Estaremos sempre com grandes nomes internacionais como Maroon 5, por exemplo, o que traz ainda mais notoriedade e credibilidade ao nosso festival. Aguardem que vem muita coisa boa por aí!".
Os ingressos para o VillaMix Festival de São Paulo começam a ser vendidos na próxima quarta-feira (8), em pontos de vendas físicos e pela internet, no site da Tickets For Fun.

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