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TELEVISÃO

Mark Hamill aparecerá no último episódio da temporada de 'The Big Bang Theory'

O Luke Skywalker na franquia 'Star Wars' fará uma participação especial no seriado

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 15:34
Mark Hamill, o Luke Skywalker na franquia "Star Wars" Crédito: Divulgação
A emissora norte-americana CBS anunciou uma surpresa especial para os fãs da série "The Big Bang Theory": Mark Hamill, o Luke Skywalker na franquia "Star Wars", fará uma participação especial no episódio final da 11ª temporada, que vai ao ar no nos Estados Unidos no dia 10 de maio.
Não há detalhes de como será a participação de Hamill no episódio, bastante esperado pelos fãs porque vai trazer o casamento dos personagens Sheldon Cooper (Jim Parsons) e Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik), que namoram desde a quinta temporada. Outras participações especiais são esperadas no episódio.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
Mark Hamill se tornará o terceiro ator do mundo "Star Wars" que participará da série. Ele se junta a James Earl Jones (que faz a voz de Darth Vader) e Carrie Fisher, a eterna princesa Leia. Com temática nerd, "The Big Bang Theory" já trouxe vários convidados especiais para participar dos episódios da produção, como Stephen Hawking, Buzz Aldrin, Bill Gates, Stan Lee, George Takei e Leonard Nimoy.

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