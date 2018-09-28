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SHOW

Marília Mendonça é uma das atrações mais esperadas do Festeja ES

Dona de um repertório cheio de sucessos, sertaneja se apresenta no ES no dia 27 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 20:51

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 20:51

Marília Mendonça será uma das atrações do festival Crédito: Divulgação
Uma das atrações mais esperadas da 4ª edição do Festeja ES, que vai acontecer no dia 27 de outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra, o fenômeno Marília Mendonça não para de surpreender o público.
Além de colecionar hits no topo das principais plataformas de música do país e ser uma das principais vozes da atualidade, a cantora está com um novo projeto que vai carregar um pedacinho de cada canto do Brasil. O novo DVD da artista, que tem o nome de Todos os cantos, prever 27 músicas inéditas, cada uma gravada em um Estado diferente e no Distrito Federal.
Até então ela já gravou quatro músicas: A primeira foi Ciumeira, em Belém, em seguida, Bem pior que eu, Goiânia, a Casa da mãe Joana, com participação de Henrique & Juliano, gravada em Palmas e, por último, produzida em São Luís do Maranhão, o hit Bye bye.
Além dos novos hits que aos poucos estão sendo lançados pela artista nos seus canais, os repertórios dos shows trazem outros grandes sucessos da cantora como Parece Namoro, Estranho, Ausência, Coração Mal-Assombrado, Moleque em parceria com Pacheco, A culpa é Dele, Amante não tem lar, Infiel e muito mais.
A 4ª edição do Festeja Espírito Santo vai contar com shows também de Zé Neto e Cristiano, Ferrugem, Léo Santana, Jads e Jadson e Diego e Victor Hugo. 
SERVIÇO
FESTEJA ES 2018
Com Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Léo Santana, Ferrugem, Jads e Jadson e Diego e Victor Hugo
Quando: 27 de outubro
Onde: Parque de Exposições de Carapina
Horário de abertura dos portões: a partir das 16 horas
Valores (sujeitos à taxas e alterações sem aviso prévio): Pista (1º lote): R$ 50,00 | Vip (2º lote): R$ 100,00 | Open bar (3º lote): R$ 100,00 | Backstage (2º lote): R$ 350,00
Vendas: www.blueticket.com.br e nas Óticas Diniz de todo o Estado.
Informações: 3336-4776
Classificação: 16 anos

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