Marília Mendonça é uma das atrações mais esperadas do Festeja ES

Marília Mendonça será uma das atrações do festival Crédito: Divulgação

Uma das atrações mais esperadas da 4ª edição do Festeja ES, que vai acontecer no dia 27 de outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra, o fenômeno Marília Mendonça não para de surpreender o público.

Além de colecionar hits no topo das principais plataformas de música do país e ser uma das principais vozes da atualidade, a cantora está com um novo projeto que vai carregar um pedacinho de cada canto do Brasil. O novo DVD da artista, que tem o nome de Todos os cantos, prever 27 músicas inéditas, cada uma gravada em um Estado diferente e no Distrito Federal.

Até então ela já gravou quatro músicas: A primeira foi Ciumeira, em Belém, em seguida, Bem pior que eu, Goiânia, a Casa da mãe Joana, com participação de Henrique & Juliano, gravada em Palmas e, por último, produzida em São Luís do Maranhão, o hit Bye bye.

Além dos novos hits que aos poucos estão sendo lançados pela artista nos seus canais, os repertórios dos shows trazem outros grandes sucessos da cantora como Parece Namoro, Estranho, Ausência, Coração Mal-Assombrado, Moleque em parceria com Pacheco, A culpa é Dele, Amante não tem lar, Infiel e muito mais.

A 4ª edição do Festeja Espírito Santo vai contar com shows também de Zé Neto e Cristiano, Ferrugem, Léo Santana, Jads e Jadson e Diego e Victor Hugo.

SERVIÇO

FESTEJA ES 2018

Com Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Léo Santana, Ferrugem, Jads e Jadson e Diego e Victor Hugo

Quando: 27 de outubro

Onde: Parque de Exposições de Carapina

Horário de abertura dos portões: a partir das 16 horas

Valores (sujeitos à taxas e alterações sem aviso prévio): Pista (1º lote): R$ 50,00 | Vip (2º lote): R$ 100,00 | Open bar (3º lote): R$ 100,00 | Backstage (2º lote): R$ 350,00

Vendas: www.blueticket.com.br e nas Óticas Diniz de todo o Estado.

Informações: 3336-4776