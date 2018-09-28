Marília Mendonça é uma das atrações mais esperadas do Festeja ES

Uma das atrações mais esperadas da 4ª edição do Festeja ES, que vai acontecer no dia 27 de outubro, no Pavilhão de Carapina, na Serra, o fenômeno Marília Mendonça não para de surpreender o público.
Além de colecionar hits no topo das principais plataformas de música do país e ser uma das principais vozes da atualidade, a cantora está com um novo projeto que vai carregar um pedacinho de cada canto do Brasil. O novo DVD da artista, que tem o nome de Todos os cantos, prever 27 músicas inéditas, cada uma gravada em um Estado diferente e no Distrito Federal.
Até então ela já gravou quatro músicas: A primeira foi Ciumeira, em Belém, em seguida, Bem pior que eu, Goiânia, a Casa da mãe Joana, com participação de Henrique & Juliano, gravada em Palmas e, por último, produzida em São Luís do Maranhão, o hit Bye bye.
Além dos novos hits que aos poucos estão sendo lançados pela artista nos seus canais, os repertórios dos shows trazem outros grandes sucessos da cantora como Parece Namoro, Estranho, Ausência, Coração Mal-Assombrado, Moleque em parceria com Pacheco, A culpa é Dele, Amante não tem lar, Infiel e muito mais.
A 4ª edição do Festeja Espírito Santo vai contar com shows também de Zé Neto e Cristiano, Ferrugem, Léo Santana, Jads e Jadson e Diego e Victor Hugo.
SERVIÇO
FESTEJA ES 2018
Com Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Léo Santana, Ferrugem, Jads e Jadson e Diego e Victor Hugo
Quando: 27 de outubro
Onde: Parque de Exposições de Carapina
Horário de abertura dos portões: a partir das 16 horas
Valores (sujeitos à taxas e alterações sem aviso prévio): Pista (1º lote): R$ 50,00 | Vip (2º lote): R$ 100,00 | Open bar (3º lote): R$ 100,00 | Backstage (2º lote): R$ 350,00
Vendas: www.blueticket.com.br e nas Óticas Diniz de todo o Estado.
Informações: 3336-4776
Classificação: 16 anos