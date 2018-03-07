Maria Clara Gueiros e Guilherme Piva trazem 'A Invenção do Amor' ao ES

Maria Clara Gueiros e Guilherme Piva na peça "A Invenção do Amor" Crédito: Lucio Luna / Divulgação

Maria Clara Gueiros volta ao Espírito Santo com novo espetáculo. Dividindo o palco com Guilherme Piva, a atriz protagoniza "A Invenção do amor", que estreia dia 17, às 21h, no Teatro da Ufes, em Vitória, com direito a uma segunda sessão, no domingo (18), às 19h.

A comédia mostra a relação amorosa de casais de diferentes épocas da nossa história. A narrativa se inicia no período das cavernas, mostrando o cotidiano de Nhaca (Heloísa) e Croc (Guilherme). Como num piscar de olhos, a plateia é transportada ao castelo do Rei Salomão, a tragédia de Romeu e Julieta e até ao sertão de Lampião e Maria Bonita.

Assim, com história de diferentes casais, o espetáculo vai do amor idealizado ao proibido, mas também mostra as dificuldades em se manter unidos, como o divórcio e a briga pelos filhos. Ao fim, as personagens acabam em um divã para discutir as condições que envolvem as relações amorosas.

SERVIÇO:

Espetáculo "A Invenção do Amor"

Quando: dias 17 e 18 de Março

Horário: sábado, às 21h, e domingo, às 19h

Onde: Teatro Universitário da UFES - Av Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória

Ingressos:

Térreo: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia)  Setor A e B

Mezanino: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Vendas de ingressos na bilheteria do Teatro da UFES (de terça a sexta, das 15h às 20h) ou no site tudus.com.br

Informações: (27) 3029-2765 ou wbproducoes.com