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TEATRO

Maria Clara Gueiros e Guilherme Piva trazem 'A Invenção do Amor' ao ES

Comédia, que será apresentada no Teatro da Ufes, mostra a relação amorosa de casais de diferentes épocas da nossa história

Publicado em 06 de Março de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 21:11
Maria Clara Gueiros e Guilherme Piva na peça "A Invenção do Amor" Crédito: Lucio Luna / Divulgação
Maria Clara Gueiros volta ao Espírito Santo com novo espetáculo. Dividindo o palco com Guilherme Piva, a atriz protagoniza "A Invenção do amor", que estreia dia 17, às 21h, no Teatro da Ufes, em Vitória, com direito a uma segunda sessão, no domingo (18), às 19h.
A comédia mostra a relação amorosa de casais de diferentes épocas da nossa história. A narrativa se inicia no período das cavernas, mostrando o cotidiano de Nhaca (Heloísa) e Croc (Guilherme). Como num piscar de olhos, a plateia é transportada ao castelo do Rei Salomão, a tragédia de Romeu e Julieta e até ao sertão de Lampião e Maria Bonita.
Assim, com história de diferentes casais, o espetáculo vai do amor idealizado ao proibido, mas também mostra as dificuldades em se manter unidos, como o divórcio e a briga pelos filhos. Ao fim, as personagens acabam em um divã para discutir as condições que envolvem as relações amorosas.
SERVIÇO:
Espetáculo "A Invenção do Amor"
Quando: dias 17 e 18 de Março
Horário: sábado, às 21h, e domingo, às 19h
Onde: Teatro Universitário da UFES - Av Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória
Ingressos: 
Térreo: R$ 70 (inteira) | R$ 35 (meia)  Setor A e B
Mezanino: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
Vendas de ingressos na bilheteria do Teatro da UFES (de terça a sexta, das 15h às 20h) ou no site tudus.com.br
Informações: (27) 3029-2765 ou wbproducoes.com
 

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