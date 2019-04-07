Marcius Melhem diz que Tá No Ar cumpriu sua missão na televisão

07/04/2019 - Marcius Melhem em cena de cortejo do último episódio da programa 'Tá no Ar: a TV na TV' Crédito: Estevam Avellar/Globo

O programa Tá no Ar conseguiu por seis temporadas criticar a política e a sociedade brasileira com a risada. Também apontou o dedo para o concorrente, citou marcas sem pudor e cutucou a própria Globo. Com o último episódio previsto para terça (9), o humorista Marcius Melhem, 47, fala em missão cumprida.

"Queríamos experimentar esse formato, que tem bastante agilidade e um conteúdo mais focado na realidade do país. É um programa muito desafiador e acho que a gente cumpriu essa missão", contou à Folha de S.Paulo, garantindo que todo assunto é possível abordar com humor, apesar de depender muito da forma que o conteúdo é construído.

"A função do humor é provocar, apontar distorções e é possível fazer humor com tudo. A questão é o conteúdo desse humor. Política é pauta, mas não a única pauta do que fazemos", diz ele, que é um dos criadores do programa que estreou em 2014, ao lado de Marcelo Adnet, 37, e Maurício Farias, 58.

Melhem já havia dito à reportagem que a ideia do programa era abrir o diálogo com quem pensa diferente. "Não adianta falar só com quem já concorda com a gente. Vamos seduzir o outro lado. Você não seduz o outro lado dando porrada nele. Você seduz dizendo 'entendo como você pensa, mas já olhou por esse lado aqui?'."

O último episódio da sexta temporada encerra também o programa e ganhará uma roupagem especial. Ele irá ao ar nesta terça-feira e mostrará uma espécie de "funeral" pelo fim da atração, que contará, não apenas com o elenco fixo, mas também com atores e humoristas --da Globo ou não.

07/04/2019 - Marcelo Adnet em cena do último episódio da programa 'Tá no Ar: a TV na TV' Crédito: Estevam Avellar/Globo

Para Melhem, o Tá no Ar também foi uma oportunidade para o público ver seus ídolos em situações diferentes: "Temos que citar a vinda do Carlos Alberto de Nóbrega como um marco de como o respeito supera fronteiras e também o Antônio Fagundes de Menudo como um exemplo de ator que soube se desconstruir e rir de si mesmo".