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Mansão de Claudia Raia e Edson Celulari está à venda por R$ 13 milhões, diz colunista

Imóvel que tem 1.453 metros quadrados de construção e fica em Itanhangá, na zona oeste do Rio

Publicado em 02 de Outubro de 2019 às 13:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2019 às 13:54
Conheça a mansão do ex-casal Claudia Raia e Edson Celulari em Itanhangá, na zona oeste do Rio Crédito: Reprodução
Os atores Claudia Raia, 52, e Edson Celulari, 61, não estão mais casados desde 2010, mas ainda tentam vender a mansão onde moravam juntos com os dois filhos. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o imóvel, situado no Itanhangá, na zona oeste do Rio, está à venda por R$ 13 milhões.
A casa tem 1.453 metros quadrados de área construída em um terreno de 3.500 metros quadrados. Possui quatro suítes, oito banheiros, piscina, sauna, academia, estúdio de música, espaço gourmet com churrasqueira e ainda uma vista panorâmica da Pedra da Gávea.

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A mansão tem ainda uma casa para hóspedes. O valor do condomínio, segundo a colunista, é de de R$ 1.500.

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