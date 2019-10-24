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Saúde

Mamma Bruschetta descobre câncer de esôfago: 'doença chata'

Em entrevista ao 'Fofocalizando', apresentadora demonstrou otimismo: 'Estou muito viva e esperançosa'

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 19:22
A apresentadora Mamma Bruschetta Crédito: SBT/Reprodução
A apresentadora Mamma Bruschetta confirmou o câncer em entrevista ao Fofocalizando na tarde desta quinta-feira, 24.
Mamma Bruschetta anunciou seu afastamento do programa do SBT, em 18 de setembro, para cuidar de sua saúde. No último dia 15 de outubro, a apresentadora falou sobre sua intenção em realizar uma cirurgia bariátrica para perder peso.
Foi justamente por conta desta operação que Mamma descobriu a doença: "Aproveitei a minha saída [do Fofocalizando] para começar a providenciar minha bariátrica, para perder peso. Em um desses exames, pediram para fazer uma endoscopia. Fui fazer e descobrimos um câncer no meu esôfago."

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"Por ter sido descoberto recentemente ele está pequenininho, com 20 milímetros. Hoje eu acabei de fazer um outro exame que vai fazer com que eu faça a cirurgia para remoção dele endoscópica, mesmo", continuou a apresentadora.
Por fim, Mamma Bruschetta demonstrou otimismo em enfrentar o câncer de esôfago: "Tudo leva a crer que não vou precisar fazer uma cirurgia aberta, não vou precisar de quimioterapia, radioterapia. Ou seja, é uma doença chata, mas nada que vai me matar por enquanto. Estou muito viva e esperançosa!"

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