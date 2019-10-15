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'Malhação' e The Voice Kids são indicados ao Emmy Kids 2019

O The Voice Kids é uma catarse emocional de pura positividade, merece essa indicação ao Emmy', comemora Carlinhos Brown

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 07:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2019 às 07:41
Eduarda Brasil, vencedora do The Voice Kids 2018, com as técnicas Simone e Simaria Crédito: Globo/Raphael Dias
O prêmio Emmy Kids 2019 acontecerá em março de 2020, na França, e o Brasil já sabe que está indicado em três quesitos com a novela "Malhação: Vidas Brasileiras", e com The Voice Kids de 2018.
Enquanto o folhetim vai tentar levar o troféu nas categorias de melhor série e projeto digital, o reality musical participará para tentar vencer como melhor programa de entretenimento sem roteiro.
> The Voice: candidata rebate elogio de Ivete e gera climão: "Por que?"
A diretora artística de "Malhação", Natalia Grimberg, comemorou a indicação. "Estou muito feliz. Foi um trabalho feito com muito amor, muita dedicação da equipe inteira, do elenco, da própria TV Globo, que acreditou no projeto. É um projeto que fala de educação, da professora. E, na véspera do Dia dos Professores, receber essa indicação é maravilhoso", ressaltou, ao site GShow.

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A 26ª temporada Vidas Brasileiras foi exibida de março de 2018 até abril deste ano. Já "Malhação: Viva a Diferença" já havia ganho o prêmio internacional pelo trabalho realizado em 2018.
O The Voice Kids é mais um a concorrer. O diretor-geral, Flavio Goldemberg, comemorou a terceira indicação. "O 'Kids' é uma onda constante de emoção e diversão. Nosso principal desejo é realizar sonhos e poder proporcionar aos jovens um momento único. A indicação muito nos orgulha e é resultado direto do trabalho de uma equipe dedicada e comprometida."
Técnico do reality, Carlinhos Brown diz estar na torcida. "Pura felicidade e agradecimento a esse time positivo que nas tardes de domingo leva entretenimento, educação e sentimentos dos quais não temos nem como explicar. O The Voice Kids é uma catarse emocional de pura positividade, merece essa indicação ao Emmy", disse.

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