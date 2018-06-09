Mais que futebol: sede da Copa, a Rússia bate um bolão na cultura

Cena de "Dom Quixote", do balé Bolshoi Crédito: Damir Yusupov/Divulgação

Do dia 14 de junho até o dia 15 de julho, todos os olhos do mundo estarão voltados para a Rússia, sede da Copa do Mundo em 2018. Maior país do mundo por território, a Rússia é muito mais do que o balé do Bolshoi e Fiódor Dostoiévski, possui uma vasta cultura e é berço de outras relevantes personalidades da arte. Às vésperas do Mundial, destrinchamos a produção cultural de lá, passando por áreas como cinema, literatura, música e séries.

A maior referência é o Teatro Bolshoi. A história do Bolshoi teve início em 1776, fundado pelo príncipe Piotr Uroussov e por Michael Maddox. A sede atual em Moscou, um edifício histórico e imponente, é hoje o templo do balé e da ópera e abriga espetáculos que atraem milhares de turistas e amantes da arte.

O balé do Bolshoi é o maior símbolo cultural do país. De Quebra Nozes ao Lago dos Cisnes, grandes bailarinos que marcaram a história do balé clássico mundial integraram a companhia russa de balé. Mikhail Baryshnikov, emprestado durante um tempo ao grupo, Ekaterina Maximova e Vladimir Vasiliev foram as estrelas da dança que passaram pelo Bolshoi.

Mas se no palco a mágica acontece, nos bastidores, tudo é cercado por escândalos, que inclusive deram origem ao livro Bolshoi Confidencial, de Simon Morrison, que revela a violência e tensão sofrida por muitos integrantes do corpo de baile e diretores, como Sergei Filin, então diretor da Companhia de Balé do Teatro Bolshoi, em 2013, que teve o rosto queimado após ataque com ácido.

Literatura

Entre os clássicos da literatura mundial, estão as obras de dois russos que figuram na lista dos mais importantes escritores. Leon Tolstói e Fiódor Dostoiévski são as duas faces mais conhecidas da Rússia e reverenciadas em todo o mundo. Crime e Castigo, publicada em 1866, e Os Irmãos Karamázov, último romance de Dostoiévski, são as obras mais famosas do autor.

Leon Tolstói escreveu clássicos da literatura mundial, entre eles Ana Karenina e Guerra e Paz, ambos considerados grandes romances da história mundial, e Ressurreição, que trata da hipocrisia e a burocracia russas.

Na música, Piotr Ilitch Tchaikovsky desponta como um dos mais populares s autores da música clássica no mundo. Entre eles, O Lago dos Cisnes, composto originalmente por ele em 1876 em Paris, por encomenda do Teatro Bolshoi, e o Concerto para piano e orquestra No.1, outra famosa composição.