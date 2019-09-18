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Cultura

Maes divulga selecionados para exibição de vídeos no Viradão 2019

Propostas de vídeos e experimentações audiovisuais serão exibidas na fachada do museu durante o primeiro dia do evento

Publicado em 

18 set 2019 às 09:53

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 09:53

Entrada do Museu de Arte do Espírito Santo com exibição de vídeos durante o Viradão Vitória Crédito: Divulgação/Secult
Faltando quase uma semana para o Viradão Vitória 2019, a programação do evento vai ganhando cara com o preenchimento dos espaços com os selecionados nos editais. Nesta terça-feira (17), o Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) divulgou a lista de produtores que terão suas obras exibidas na fachada do prédio histórico durante a primeira noite de virada cultural, no dia 28.
As exibições acontecem das 18h até a meia noite. De acordo com o diretor do Maes, Renan Andrade, "os critérios de seleção foram coerência entre descrição do trabalho e proposta enviada; relevância do tema no campo da arte e da cultura contemporâneas; e adequação às normas de classificação indicativa".
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Confira a lista:
- Alice Pedrosa Macedo
- Amanda Ribeiro Bolonha
- Ayla Lourenço Motta
- Carlos Roney Estevão Cásula
- Cineclube Nome Provisório
- Deborah Moreira de Oliveira
- Diego Nascimento Nunes
- Erly Milton Vieira Junior
- Felipe Martins de Lacerda
- Flávia Dalla Bernardina
- Gabriela Carvalho Schwenck
- Giandro Gomes
- Gleidson Gomes Silva Junior
- Heitor Andrade
- Herik Wooleefer
- Ione Santos Dos Reis
- Jakslaine Silva da Penha
- João Victor Coser
- José Lourenço Barcelos de Carvalho
- Láisa Freitas dos Santos
- Larissa Pereira
- Marcellus do Nascimento de Freitas
- Natalie Mireya Mansur Ramirez
- Ramon Oliveira Gomes
- Renato Firmino de Oliveira
- Ricardo Aliprandi Rodrigues
- Rodrigo Vicentini Boasquevisque
- Roger Gomes Ghil
- Stéfani Santos Ferreira
- Tadeu Vieira
- Thaísa Resende Aquino
- Thalys de Oliveira Alves
-  Thiago de Carvalho Marques
- Yurie Lopes Yaginuma
O Viradão Vitória será realizado no Centro Histórico do Centro de Vitória, nos dias 28 e 29 de setembro. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (Semc) com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o evento chega a sua 4ª edição com uma série de atrações artísticas gratuitas como teatro, dança, música e cinema.

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