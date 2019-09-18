Maes divulga selecionados para exibição de vídeos no Viradão 2019

As exibições acontecem das 18h até a meia noite. De acordo com o diretor do Maes, Renan Andrade, "os critérios de seleção foram coerência entre descrição do trabalho e proposta enviada; relevância do tema no campo da arte e da cultura contemporâneas; e adequação às normas de classificação indicativa".

O Viradão Vitória será realizado no Centro Histórico do Centro de Vitória, nos dias 28 e 29 de setembro. Promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Vitória (Semc) com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o evento chega a sua 4ª edição com uma série de atrações artísticas gratuitas como teatro, dança, música e cinema.