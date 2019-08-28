Maes abre proposta de exibição de vídeos durante o Viradão Vitória 2019

O Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) abre seleção de propostas para exibição de trabalhos e experimentações audiovisuais de jovens artistas do Estado durante a 4ª edição do Viradão Vitória. No dia 28 de setembro, das 18h até às 0h, os vídeos serão projetados na fachada do museu, em meio ao espaço urbano, buscando um diálogo com as pessoas que passam pelo percurso do Centro de Vitória.