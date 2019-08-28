Maes abre proposta de exibição de vídeos durante o Viradão Vitória 2019

O Museu de Arte do Espírito Santo (Maes) abre seleção de propostas para exibição de trabalhos e experimentações audiovisuais de jovens artistas do Estado durante a 4ª edição do Viradão Vitória. No dia 28 de setembro, das 18h até às 0h, os vídeos serão projetados na fachada do museu, em meio ao espaço urbano, buscando um diálogo com as pessoas que passam pelo percurso do Centro de Vitória.
As propostas devem ser enviadas até 08 de setembro pela plataforma Google Forms para avaliação da equipe do museu. O limite de tempo dos vídeos é de cinco minutos.
A previsão de divulgação dos resultados é para o dia 16 de setembro, via e-mail cadastrado no formulário de inscrição.
VIRADÃO VITÓRIA
O Viradão Vitória, que será realizado nos dias 28 e 29 de setembro, é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), e tem apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). O evento chega a sua 4ª edição, com uma série de atrações artísticas gratuitas, para fortalecer o corredor cultural do Centro Histórico. São diversas linguagens artísticas como teatro, dança, música, cinema, entre outras. No ano passado, o público estimado foi de 40 mil pessoas.
SERVIÇO
Maes na 4ª edição do Viradão Vitória
Quando: sábado, 28 de setembro.
Horário: 18h às 0h
Atração: Maes na Fachada – Intervenção artística com projeção de vídeos do acervo do museu e de jovens artistas na fachada do Maes.
Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo, Av. Jerônimo Monteiro, 557, Centro, Vitória.
Mais informações: (27) 3132-8394