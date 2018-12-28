Luto: escritor Amos Oz morre aos 79 anos em Israel

Amos Oz Crédito: Divulgação/Companhia das Letras

O escritor israelense Amos Oz morreu nesta sexta-feira (28) em decorrência de um câncer, aos 79 anos, informaram os jornais "Haaretz" e "The Jerusalem Post".

Nascido em Jerusalém, em 1939, Oz era autor de livros como "Caixa-Preta", "Judas" e "Como Curar um Fanático". O autor esteve em São Paulo no ano passado para uma palestra na Casa do Povo e no Fronteiras do Pensamento. Ele era com frequência apontado como um dos candidatos a ganhar o prêmio Nobel de literatura.

Oz, uma das principais vozes da literatura israelense, foi criado em um kibutz e estudou filosofia na Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele publicou cerca de 40 livros ao longo da vida, entre ficção e não ficção, e recebeu diversos prêmios literários.

Em 1967, lutou na Guerra dos Seis Dias e, em 1973, na Guerra do Yom Kippur. Sua experiência no front ajudou a transformá-lo em uma das principais vozes em defesa do diálogo entre israelenses e seus vizinhos árabes.

Ano passado, em entrevista à "Folha de S.Paulo", Oz mostrava-se preocupado com a ascensão do populismo e do fanatismo pelo mundo -e culpava a indústria cultural pelo que via como uma crise democrática internacional.

"Há muitas diferenças (desde a publicação do texto original). Vivemos uma crise muito profunda do sistema democrático. As características que alguém precisa ter para ser eleito são quase o oposto daquelas necessárias para se liderar uma nação", disse o autor na ocasião.

Mesmo assumindo o papel de um intelectual público, Oz nunca transformou sua obra em um panfleto para mensagens políticas.