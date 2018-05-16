Lulu Santos: 'Capixabas vão receber show mais encorpado'

O show já passou por várias cidades do Brasil e, agora, chega ao Espírito Santo "já encorpado", como garante o próprio Lulu Santos, que protagoniza "Canta Lulu", nome de sua nova turnê, que chega a Vila Velha neste sábado (19). Quem também participa da apresentação é sua pupila Mariana Coelho - a capixaba que chegou às semi-finais do The Voice Brasil 2017, treinada pelo cantor. Ela fará a abertura do espetáculo, a convite do próprio artista.
"O repertório é uma mistura de faixas do disco 'Baby baby', lançado no meio do ano passado, onde eu recrio canções de Rita Lee e de minha própria obra", define Lulu, em entrevista ao Gazeta Online.
O jurado do The Voice faz questão de frisar que os capixabas vão receber um show já modulado pela experiência, já que ele já passou com a apresentação por várias cidades. "Também não é a primeira vez que eu repasso a obras de outros compositores, como no caso do álbum-show 'Lulu Canta e Toca Roberto e Erasmo'. Contar com o repertório de sucessos de Rita (Lee) e seus parceiros é revigorante", adianta.
Para Lulu, a forma como os próprios artistas conseguem reiventar suas músicas com arranjos são jeitos possíveis para se manter. "E deixar interessante para o público", corrobora. O cantor afirma que, nesses casos, deposita até mais expectativa na forma que as pessoas vão receber a mensagem do show. "Estamos confiantes de que vamos entregar o melhor show que eu tenho feito nos últimos anos. Até porque tivemos 18 meses sabáticos para imaginá-lo", justifica.
"NOSSA MISS BUNNY"
Com carinho especial pela pupila, Lulu se refere à capixaba Mariana Coelho como Miss Bunny. O cantor destaca que fez questão de convidar Mariana para fazer a abertura do show acompanhada de um violinista.
"Mari é muito, mas muito talentosa; E também muito jovem. Ela tem muito a oferecer, sobretudo na hora em que encontrar o caminho que a fará singular entre tantas outras cantoras", afirma.
A coluna Renata Rasseli, de A GAZETA, publicou em primeira mão a informação de que Mariana abriria o espetáculo do próximo sábado (19).
Em entrevista à coluna, a capixaba confidenciou que está animada e ansiosa, e que ficou muito feliz com o convite. Ela detalhou que vai cantar por cerca de meia hora, à frente das cortinas fechadas do palco.
Questionado sobre novos trabalhos, o cantor diz que não tem nada à vista. "Não tem um ano que lancei um álbum e o espetáculo ainda está muito no início. Veremos o que o futuro trará", comenta.
SERVIÇO
Canta Lulu
Onde: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418 - Divino Espírito Santo)
Quando: Sábado (19) a partir das 21h
Quanto: Área Vip: R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia); Pista: R$ 100,0 (inteira) e R$ 50,00 (meia); Mesa para 4 pessoas: a partir de R$ 800,00; à venda na bilheteria do Espaço Patrick Ribeiro e no site www.tudus.com.br