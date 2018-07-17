Luiz Melodia é homenageado no Prêmio da Música Brasileira

Foto inédita de Luiz Melodia, que está em seu arquivo Crédito: Acervo pessoal

No próximo dia 4 de agosto, completa-se 1 ano da morte de Luiz Melodia. O cantor e compositor carioca, que nasceu e cresceu no Morro de São Carlos, no bairro do Estácio, morreu aos 66 anos, em decorrência de complicações causadas por um câncer de medula óssea. Sua empresária e mulher por 40 anos, Jane Reis, fala sobre Melodia com a voz que é um misto de emoção e saudade. Ela voltou recentemente ao Rio após passar quatro meses na casa dos pais, no interior da Bahia. Virei adolescente, diz Jane, que foi procurar o colo dos pais enquanto atravessa esse processo doloroso ainda provocado pela morte de seu companheiro de tanto tempo.

O Estado teve acesso, com exclusividade, à letra e às fotos inéditas de Melodia (veja acima). A Jane acabou de trazer para nós um arquivo incrível de fotos do Melodia, que vão ser usadas no prêmio. A gente acabou de descobrir uma música inédita do Melodia que ela trouxe para a gente também, diz, entusiasmado, José Maurício Machline. Tudo isso vai ser usado na composição do cenário, e o roteiro está sendo escrito pela Zélia Duncan, que é nossa parceira há muitos anos, e ela está pegando coisas da vida do Luiz Melodia de muita relevância para serem relembradas.

Foto inédita de Luiz Melodia, que está em seu arquivo Crédito: Acervo pessoal

O PRÊMIO

O Prêmio da Música Brasileira chega à 29ª edição no dia 15 de agosto, no Theatro Municipal do Rio, com apresentação de Débora Bloch e Camila Pitanga - e transmissão ao vivo pelo canal do prêmio no YouTube e pelo Canal Brasil. Mas só recentemente o idealizador e diretor da premiação, José Maurício Machline, pôde respirar aliviado. No ano passado, a cerimônia foi realizada na raça, sem patrocínio. Assim, numa rede colaborativa, os artistas convidados abriram mão de seus cachês e os custos inevitáveis foram pagos por Machline de seu próprio bolso.

Este ano, a história foi diferente: há cerca de um mês, a Petrobrás oficializou sua entrada no prêmio como patrocinadora. "Eu estava muito inseguro, o trabalho que foi feito no ano passado não poderia ser repetido novamente", diz Machline. "Embora o prêmio do ano passado tenha tido colaboração de muita gente, os custos fixos que não foram cobertos eu tive de bancar. Eu não poderia repetir isso este ano."

Além da homenagem a Luiz Melodia (1951-2017) - que, em vida, ganhou cinco troféus da premiação -, esta 29.ª edição do evento contará com novidades, entre elas: a criação da categoria Melhor Videoclipe; na categoria Melhor Canção, o artista agora poderá concorrer se tiver lançado a faixa como single; e a categoria Revelação foi rebatizada de Revelação Petrobrás.

Machline fala sobre as novidades. "Houve algumas mudanças de regulamento. Por exemplo, uma coisa que tinha acabado no mercado de música e agora voltou foi o videoclipe. O clipe retornou com uma força imensa. Os artistas, antigamente, gravavam seu disco e seu DVD. Hoje em dia, o DVD está diminuindo muito e está aumentando o clipe."