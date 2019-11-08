Ludmilla: 'Quero sete filhos'

Ludmilla afirmou em uma transmissão ao vivo pelo Instagram na última quarta-feira, 6, que pretende ter sete filhos com sua namorada, a dançarina Brunna Gonçalves.

A cantora estava respondendo perguntas de fãs pela rede social quando a sua parceira decidiu tirar a curiosidade. "Quantos filhos você quer ter?", questionou ela. Em tom descontraído, Ludmilla respondeu: "quero sete filhos."

Com humor, Bruna retrucou: "O que é isso? É você que vai ter na sua barriga, né?". A funkeira então explicou como pretende formar a família. "Você vai ter quatro e eu vou ter três, linda", disse. "Quer me embagulhar? Sou muito pititica [pequena], amor. Não dá, não. Sete é muita coisa", falou a dançarina enquanto Ludmilla ria.