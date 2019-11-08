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Ludmilla: 'Quero sete filhos'

A cantora estava respondendo perguntas de fãs em uma transmissão nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 18:21

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 18:21

Ludmilla se apresenta no Rock in Rio 2019 Crédito: Instagram/@ludmilla
Ludmilla afirmou em uma transmissão ao vivo pelo Instagram na última quarta-feira, 6, que pretende ter sete filhos com sua namorada, a dançarina Brunna Gonçalves.
A cantora estava respondendo perguntas de fãs pela rede social quando a sua parceira decidiu tirar a curiosidade. "Quantos filhos você quer ter?", questionou ela. Em tom descontraído, Ludmilla respondeu: "quero sete filhos."

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Com humor, Bruna retrucou: "O que é isso? É você que vai ter na sua barriga, né?". A funkeira então explicou como pretende formar a família. "Você vai ter quatro e eu vou ter três, linda", disse. "Quer me embagulhar? Sou muito pititica [pequena], amor. Não dá, não. Sete é muita coisa", falou a dançarina enquanto Ludmilla ria.

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