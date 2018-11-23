Ludmilla lança single em parceria com Felipe Araújo

Deixando um pouco de lado a batida do funk, a cantora Ludmilla lançou nesta sexta-feira, 23, um novo single em parceria com Felipe Araújo, artista sertanejo. Seguindo uma linha mais calma e romântica, Clichê utiliza de base o violão e já está disponível nas plataformas digitais. Essa não foi a primeira colaboração entre os dois artistas. No início de 2016, eles emplacaram o hit Não Me Toca, também com uma pegada romântica sertaneja.