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MÚSICA

Ludmilla lança single em parceria com Felipe Araújo

Clichê já está disponível nas plataformas digitais

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 20:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 20:35
Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram @heberthportilla
Deixando um pouco de lado a batida do funk, a cantora Ludmilla lançou nesta sexta-feira, 23, um novo single em parceria com Felipe Araújo, artista sertanejo. Seguindo uma linha mais calma e romântica, Clichê utiliza de base o violão e já está disponível nas plataformas digitais. Essa não foi a primeira colaboração entre os dois artistas. No início de 2016, eles emplacaram o hit Não Me Toca, também com uma pegada romântica sertaneja.
Ludmilla começou a carreira como MC Beyoncé e alcançou a fama em 2012, com a música Fala Mal de Mim. Desde então, tem crescido na carreira com dezenas de sucessos, como Hoje, DinDinDin e Não Encosta, usando o funk como base das melodias. Já no universo do sertanejo, Felipe Araújo destaca-se com o lançamento do seu DVD mais recente, Por Inteiro.

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